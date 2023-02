Hackaday Low-Power-Challenge 2023: Stromsparen im Wettbewerb

"How low can you go?" Damit ist nicht die Vorhölle oder der Tanz gemeint, sondern der Stromverbrauch von Hardware wie IoT-Geräten, Sensoren oder dekorativen Gegenständen. Ein besonderer Fokus liegt auf mobilen und batteriebetriebenen Geräten, mitmachen kann jeder, der bis zum 21. März 2023 ein passendes Projekt einreicht, es gibt sogar etwas zu gewinnen.

Immer mehr Geräte müssen mobil sein und benötigen daher eine eigene Stromversorgung und sparsame Datenverbindungen. Der Hackaday-Wettbewerb soll Entwürfe und fertige Projekte fördern, die mit Solarenergie, kleinen Batterien oder generell mit Energy Harvesting betrieben werden, allerdings steht die Energiegewinnung im Hintergrund, die Juroren wollen sehen, was mit ein paar Elektronen machbar ist. "Surprise us with your maximum minimalism!" heißt es im Aufruf zum Wettbewerb.

Kategorien

Während die drei Hauptpreise für die besten Projekte in der offenen Wertung vergeben werden, werden einige Kategorien als Anregung genannt, und bei einer sehr großen Beteiligung werden eventuell weitere Preise pro Kategorie vergeben.

Sensible Sensors : Wie viel Umweltüberwachung ist mit minimalem Energiebudget erreichbar? Extrapunkte für drahtlose und mobile Geräte.

: Wie viel Umweltüberwachung ist mit minimalem Energiebudget erreichbar? Extrapunkte für drahtlose und mobile Geräte. Artful Art : Energiesparen und anspruchsvolles Design müssen kein Widerspruch sein. Ob es blinkt, piept oder einfach nur cool aussieht – in dieser Kategorie wird die größte Schönheit pro Milliwatt prämiert.

: Energiesparen und anspruchsvolles Design müssen kein Widerspruch sein. Ob es blinkt, piept oder einfach nur cool aussieht – in dieser Kategorie wird die größte Schönheit pro Milliwatt prämiert. Battery Buster : Projekte laufen rechnerisch auf dem Papier zehn Jahre oder länger. In der Realität scheitert das daran, eine Zelle zu finden, deren Selbstentladung gering genug ist, um so lange zu laufen. Wenn Ihr Projekt die Haltbarkeitsdauer der Batterien übertrifft, ist es ein Batterie-Buster.

: Projekte laufen rechnerisch auf dem Papier zehn Jahre oder länger. In der Realität scheitert das daran, eine Zelle zu finden, deren Selbstentladung gering genug ist, um so lange zu laufen. Wenn Ihr Projekt die Haltbarkeitsdauer der Batterien übertrifft, ist es ein Batterie-Buster. Perpetual Motion : In dieser Kategorie geht es um Projekte, die mit dem geringsten Stromverbrauch die meiste physikalische Bewegung erzeugen. Es ist kein Perpetuum Mobile gemeint, wir halten uns an die Gesetze der Thermodynamik, aber wir wollen trotzdem sehen, wie viel physikalische Bewegung man mit einem knappen Energiebudget erzeugen kann.

: In dieser Kategorie geht es um Projekte, die mit dem geringsten Stromverbrauch die meiste physikalische Bewegung erzeugen. Es ist kein Perpetuum Mobile gemeint, wir halten uns an die Gesetze der Thermodynamik, aber wir wollen trotzdem sehen, wie viel physikalische Bewegung man mit einem knappen Energiebudget erzeugen kann. Just How Low?: Die Messung sehr kleiner Ströme oder extrem niedriger Arbeitszyklen aufgrund von Ruhezuständen kann eine Herausforderung darstellen. Diese Daten sind jedoch für die Entwicklung und das Testen energieeffizienter Geräte unerlässlich. In dieser Kategorie geht es um Messmethoden und Geräte, die speziell für Anwendungen mit niedrigem Stromverbrauch entwickelt wurden.

Teilnahme und Regeln

So sieht eine KI (Midjourney) ein energiesparendes Kaninchen.

Um teilzunehmen, muss ein Hackaday Projekt eingereicht werden. Im eingereichten Projekt kann dann die Teilnahme am Wettbewerb über das Contest-Pulldown kundgetan werden. Einsendeschluss ist Dienstag, der 21. März 2023, 18:00 MEZ.

Ganz im Sinne von Hackaday sollte nicht nur der Stromverbrauch niedrig sein, nein, es geht darum, genug Information für andere zum Nachbauen und zum Lernen bereitzustellen.

Diese Kriterien werden von der Jury bei der Bewertung der Beiträge berücksichtigt:

Top sind die Projekte, die mit dem geringsten Stromverbrauch am meisten erreichen. Mit Effizienz überzeugen.

Alle Einsendungen müssen mindestens mit einem Schaltplan und einer funktionierenden Demonstration der Schaltung dokumentiert werden. Die Qualität der Dokumentation wird von der Jury berücksichtigt.

Alle Designs müssen etwas können. Das Hauptkriterium ist, mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel zu erreichen.

Die Dokumentation sollte Leistungsmessungen enthalten. Vermuten Sie nicht nur, dass Ihre Schaltung wenig Strom verbraucht – zeigen Sie es.

Bitte nur eigene und neue Projekte. Inspiration ist kein Problem, stumpfes Kopieren ist nicht erwünscht.

Alle Teilnehmer müssen mit der Veröffentlichung ihres Entwurfs einverstanden sein.

Gesponsort von Digikey gibt es drei Gutscheine im Wert von 150 US-Dollar zu gewinnen.

(caw)