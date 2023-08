Hackaday Wettbewerb 2023: Bipolarer Ingenieur entwickelt Pillendosierroboter

Markus Bindhammer ist Autor, Illustrator und Citizien Scientist. Er leidet seit einigen Jahren an einer bipolaren Störung und vergisst in letzter Zeit immer öfter seine Medikamente einzunehmen. Was macht ein Tüftler und Ingenieur? Richtig, er entwickelt ein technisches Gerät, das es bis ins Finale des Hackaday schaffte und dem Maker die Auszeichnung "Assistive Tech Finalist" einbrachte.

Der komplett selbst entwickelte Tablettenspender-Roboter ist komplett Open Source und Open Hardware und ist nun seit Monaten ein fester Bestandteil in Markus Alltag. Nur die Tabletten, die genau zum richtigen Zeitpunkt eingenommen werden, machen bei Markus Krankheit den Unterschied zwischen einem schlechten und einem guten Tag oder Nacht aus. Dafür sorgt nun der Roboter mit seiner unbestechlichen Uhr, der lauten Stimme aus dem Lautsprecher und dem entsprechend strengen Gesicht auf dem OLED-Display im Kopf des Roboters.

