Halbzeit für das iPhone 14: Apple bringt neuen Anstrich

Apple hat das iPhone 14 um eine neue Modellvariante ergänzt: iPhone 14 und 14 Plus gibt es demnächst auch in Gelb – neben den bestehenden Farben Blau, Violett, Mitternacht, Polarstern und Rot, wie der Hersteller am Dienstag mitteilte. Bei iPhone 14 Pro und 14 Pro Max bleibt es bei der bestehenden, begrenzten Farbpalette aus Schwarz, Silber, Gold und Dunkellila.

Keine neue Farbe für das iPhone 14 Pro

Ähnlich ging der Hersteller auch in den letzten Jahren vor: Rund ein halbes Jahr nach dem Verkaufsstart der jeweiligen iPhone-Generation folgte eine weitere Farbvariante, im vergangenen Jahr galt das mit einer neuen Ausführung in Grün aber auch für die Pro-Modelle.

Alle anderen Spezifikationen der iPhones bleiben unverändert, ebenso wie die Preise, die Apple in Europa schon im Herbst hochgesetzt hatte: Das iPhone 14 ist beim Hersteller in der kleinsten Speicherkonfiguration mit 128 GByte für knapp 1000 Euro erhältlich, das iPhone 14 Plus beginnt bei 1150 Euro. Für eine Verdopplung des Speicherplatzes veranschlagt Apple gut 130 Euro.

Die neue Farbvariante lässt sich ab dem 10. März vorbestellen und kommt am darauffolgenden Dienstag, den 14. März in den Handel, so der Hersteller. Die Erweiterung der Farbpalette ist eine gängige Maßnahme zur Ankurbelung der Verkäufe, Analysteneinschätzungen zufolge ist die Nachfrage der teureren Pro-Modelle deutlich höher als die der Einstiegsvarianten. Insbesondere die erstmals eingeführte größere Nicht-Pro-Version mit 6,7"-Bildschirm in Gestalt des iPhone 14 Plus stoße auf vergleichsweise niedriges Interesse, hieß es mehrfach. Apple selbst nennt keine konkreten Zahlen zum Verkauf der einzelnen Modellreihen.

iPhone 15 zeichnet sich ab

In rund einem halben Jahr wird die nächste iPhone-Generation erwartet, die Gerüchteküche zu iPhone 15 und 15 Pro läuft parallel bereits auf Hochtouren. Zu den größten Neuerungen gehört voraussichtlich der seit längerem erwartete Umstieg von Lightning auf USB-C. Im Herbst dürfte Apple außerdem das "Dynamic Island" in alle neuen iPhone-Modelle integrieren, nicht länger nur die Pro-Reihe. In Hinblick auf das Design scheinen nur kleinere Anpassungen bevorzustehen, bei Tasten und Schaltern des iPhone 15 (Pro) sind allerdings größere Änderungen möglich.

