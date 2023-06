Hallo Welt

Wahrscheinlich haben Sie es schon bemerkt: Der Webauftritt von c’t sieht plötzlich anders aus. Wir haben der Website eine Frischzellenkur verpasst, um unsere Inhalte ansprechender und zugänglicher zu präsentieren, so wie Sie es vielleicht schon von anderen Heise-Publikationen kennen. Wir erklären, was sich für Sie ändert.

Wo ist was?

Wir präsentieren Ihnen ab jetzt vorrangig die heise+-Varianten unserer Artikel, auf die Sie als c’t-Abonnent natürlich Zugriff haben. Unsere Artikel gliedern wir nun thematisch und sortieren sie in die Rubriken Software, Hardware, Security, Green-Tech und Digitalisierung ein. Sie finden diese über die Hauptnavigation oben im blauen Website-Header. Wenn Sie mobil unterwegs sind, klappen Sie die Rubriken über die Schaltfläche mit dem Pfeil aus. Schauen Sie doch mal rein und stöbern Sie in dem Bereich, der Sie am meisten interessiert.

Auch Konferenzen, Workshops, Webinare, Aktionen und Veranstaltungen finden Sie ab jetzt auf unserer Startseite. Wenn Sie c’t auch online lieber heftweise lesen (und die klassische Ansicht bevorzugen), finden Sie nach wie vor über unser Angebot Heise Select alle unsere Inhalte Ausgabe für Ausgabe.

c’t auf allen Kanälen

Podcasts und Videos von c’t bekommen auf der Startseite ein neues, festes Zuhause, damit Sie direkt sehen können, was wir außer dem Heft so alles treiben. Im Podcast Bit-Rauschen berichten unsere Hardware-Experten regelmäßig über News und Hintergründe aus der Chipindustrie und der IT-Branche. Wer beim Thema Datenschutz auf dem Laufenden bleiben möchte, kann bei der Auslegungssache reinhören, dem Datenschutzpodcast von c’t. Im Videopodcast c’t uplink besprechen wir die Highlights jeder Ausgabe und auf dem YouTube-Abenteuerspielplatz c’t 3003 spürt Keno jede Woche Hype-Themen nach. Neue Folgen spielen Sie direkt über den in die Website integrierten Player ab.

Seit dem ersten Webauftritt aus dem Jahr 1997 hat sich einiges getan.

Wo klemmts?

Gefällt Ihnen die neue Website? Können wir etwas besser machen, haben Sie technische Probleme entdeckt (welcher Launch kommt schon ganz ohne aus?) oder vermissen Sie etwas? Wir freuen uns über Feedback, Lob und Kritik entweder in den Kommentaren zu diesem Artikel oder per E-Mail, damit wir die Website weiter verbessern können.

