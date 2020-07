"Halo Infinite": Microsoft zeigt Gameplay-Szenen aus der Kampagne

Erstmals hat Microsoft Gameplay-Szenen aus "Halo: Infinite" gezeigt. In dem Video sind acht Minuten aus der Kampagne des Ego-Shooters zu sehen. Die Spielfigur "Master Chief" schießt sich mit zahlreichen verschiedenen Waffentypen durch diverse Gegnertypen. Microsoft demonstriert in dem Video auch, wie sich Spieler die Grafik auf der kommenden Xbox Series X vorzustellen haben.

Gameplay-Trailer zu "Halo: Infinite" (Quelle: Microsoft)

"Halo Infinite" als Vorzeigespiel

"Halo Infinite" gehört zu den wichtigsten Spielen, die Micosoft bisher für seine kommende Spielekonsole angekündigt hat. Zwar erscheint das Spiel auch für PC und die Xbox One, für die kommende Series X ist es aber besonders wegweisend. Die Halo-Reihe gilt seit Jahren als eine der wichtigsten Exklusivmarken im Angebot von Microsoft. "Infinite" ist nun so etwas wie das Vorzeigespiel für die Xbox Series X: Exklusivtitel gehören zu den Verkaufsargumenten für eine Spielekonsole.

Abseits von "Halo Infinite" hat Microsoft unter anderem "Hellblade 2" als Exklusivspiel für die Xbox Series X angekündigt, mit dem Markennamen "Halo" kann der Titel von Ninja Theory aber nicht mithalten. In den vergangenen Jahren war Microsoft darum bemüht, sein Spieleportfolio zu vergrößern. Dazu hat das Unternehmen mehrere Studios gekauft, darunter neben Ninja Theory auch InXile Entertainment und Obsidian Entertainment.

Sony hatte bei der aktuellen Konsolengeneration deutlich die Nase vorn, was Exklusivspiele angeht: Auf "God of War", "The Last of Us Part 2" oder "Horizon: Zero Dawn" hatte Microsoft keine ebenbürtigen Antworten. Auch deshalb verkaufte sich die Playstation 4 deutlich besser als die Xbox One.

Preis weiter unklar

Zuletzt wurde Microsoft mit der Übernahme der Entertainment-Abteilung von Warner Bros. in Verbindung gebracht. Mit der Übernahme könnte sich Microsoft nicht nur erfahrene Entwicklerstudios sichern, sondern auch eine ganze Reihe an attraktiven Marken, darunter "Der Herr der Ringe", "Batman", "Harry Potter" und "Game of Thrones".

Unklar ist nach wie vor, wie viel Microsofts kommende Xbox Series X – oder Sonys Playstation 5 – kosten wird. Analysten rechnen mit einem Preis von etwa 500 Euro. Einen genauen Release-Termin für die neuen Spielekonsolen gibt es ebenfalls nicht, beide Hersteller wollen ihre Konsolen "Ende des Jahres" veröffentlichen.

(dahe)