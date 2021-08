"Halo", "Lego Star Wars", "Saints Row": Die Highlights der Gamescom-Eröffnung

Geoff Keighley lud zur Gamescom-Eröffnung: Im Livestream zum offiziellen Start der Gamescom zeigte der Moderator gemeinsam mit Gästen aus den beteiligten Entwicklerstudios 40 Spiele, darunter heiß erwartete Titel wie "Halo Infinite", "Call of Duty Vanguard" und das neue "Saints Row", zu dem es im Vorfeld der Show schon zahlreiche Gerüchte gegeben hatte.

Live-Kommentar von heise online zur Opening Night Live der Gamescom

Die wichtigsten Spiele und Neuigkeiten der Gamescom-Eröffnung in der Übersicht:

"Saints Row"

"Saints Row"-Spiele erinnern ein wenig an "GTA" auf LSD. Der jüngste Titel, "Saints Row: Gat out of Hell", kam 2015 auf den Markt. Nach längerer Pause kehrt die durchgeknallte Open-World-Reihe nun mit dem schlicht "Saints Row" genannten neuen Ableger zurück, der wieder von Volition entwickelt wird. Auf der Gamescom wurde zuerst ein farbenfroher und explosiver Render-Trailer gezeigt, bevor noch wenige Sekunden Gameplay-Teaser zu sehen waren. "Saints Row" soll am 25. Februar 2022 erscheinen – auf dem PC wohl exklusiv im Epic Games Store.

Render-Trailer zu "Saints Row"

"Midnight Suns"

Noch ein "Marvel"-Videospiel: Nach dem Release von "Marvel's Avengers" und der Ankündigung von "Marvel's Guardian of the Galaxy" kommt noch "Midnight Suns", das von Firaxis Entertainment entwickelt wird. Das in einem Render-Trailer gezeigte Spiel kommt im März 2022 auf den Markt. Zum Heldenaufgebot kommen neben aus dem Marvel-Universum bekannten Figuren auch selbstentworfene Charaktere. Die Entwickler, die vor allem für die "XCOM"-Reihe bekannt sind, beschreiben "Midnight Suns" als taktisches Rollenspiel. Ob das Marvel-Spiel ähnlich wie die "XCOM"-Titel aus der Vogelperspektive gespielt wird, ist unklar – Gameplay-Szenen gab es nicht.

Render-Trailer zu "Midnight Suns" (nicht "Sons", liebe Gamescom!)

"Call of Duty Vanguard"

Mit "Vanguard" kehrt die "Call of Duty"-Reihe in den Zweiten Weltkrieg zurück. Nach der Ankündigung in der vergangenen Woche hat Entwickler Sledgehammer nun einen Ausschnitt aus Stalingrad in der Einzelspieler-Kampagne gezeigt, in dem unter anderem ein Brotmesser seinen großen Auftritt hat. Der neue Serienableger soll insgesamt vier verschiedene Kriegsschauplätze behandeln, in denen man in die Rolle von drei Soldaten und einer Soldatin auf Seiten der Alliierten schlüpft. Neben der West- und der Ostfront soll man dabei auch am Pazifik und in Nordafrika kämpfen.

Trailer zu "Call of Duty: Vanguard"

"Halo Infinite"

Sein Juwel hat sich Microsoft, das seinen Gamescom-Stream eigentlich schon gestern veranstaltet hat, für die größere Bühne aufgehoben: "Halo Infinite", der Shooter mit einer turbulenten Entwicklungsgeschichte, kommt am 8. Dezember auf den Markt. Der kostenpflichtige Einzelspielermodus soll gleichzeitig mit dem kostenlos spielbaren Mehrspielermodus erscheinen. Im Livestream hat Microsoft zum Release-Datum einen neuen Trailer mit vorgerenderten Szenen veröffentlicht, der pathetisch auf die saisonale Story des Mehrspieler-Modus vorbereiten soll. "Halo Infinite" sollte ursprünglich zum Launch der Xbox Series X/S in den Handel kommen, nach negativem Feedback auf eine Gameplay-Demo aus der Community verzögerte sich der Start allerdings massiv – vielleicht war das ein Grund dafür, dass 343 Industries dieses Mal kein Kampagnen-Gameplay zeigte. Heise online konnte kürzlich aber die Vorschau des kostenlos spielbaren Mehrspieler-Modus von "Halo Infinite" ausprobieren.

Trailer zu "Halo Infinite"

Zusätzlich zum Spiel hat Microsoft noch zwei Gamepads und eine Xbox Series X im "Halo"-Design angekündigt. Dass man einfach an diese Special Edition kommt, muss angesichts der Lieferengpässe der Next-Gen-Konsolen bezweifelt werden.

Video zur "Halo"-Ausgabe der Xbox Series X

"Lego Star Wars: The Skywalker Saga"

In der neuen Auflage der "Lego Star Wars"-Spiele sind erstmals die Ereignisse aus allen neun Filmen der Hauptreihe spielbar – mit dem typischen Lego-Charme. Seit einem Jahr war es ruhig um das "Star Wars"-Spiel, das zuletzt im April verschoben wurde. Nun gibt es immerhin wieder einen Release-Zeitraum: "Lego Star Wars: The Skywalker Saga" soll im Frühling 2022 in den Handel kommen.

Trailer zu "Lego Star Wars: The Skywalker Saga"

"Far Cry 6"

Ubisofts neues Open-World-Abenteuer sollte schon Anfang 2021 spielbar werden, wurde aber in den Oktober verschoben. Nun hat Ubisoft einen neuen Story-Trailer zu "Far Cry 6" veröffentlicht, der prominent den Star des Spiels zur Schau stellt: Schauspieler Giancarlo Esposito, der unter anderem als Gustavo Fring aus der TV-Serie "Breaking Bad" bekannt ist, spielt den Diktator des fiktiven Inselstaats "Yara".

Trailer zu "Far Cry 6"

"Horizon Forbidden West"

"Horizon Forbidden West" wird 2021 doch nicht mehr fertig, beichtete das zu Sony gehörende Studio Guerilla Games dem Gamescom-Publikum. Stattdessen kommt der heiß erwartete Nachfolger von "Horizon Zero Dawn am 18. Februar 2022 für PS5 und PS4 in den Handel. Gute Nachrichten hatte das Studio dennoch im Gepäck: Das PS4-Spiel "Zero Dawn" soll nun auf der PS5 auch in einem 60-FPS-Modus laufen. Während die Release-Verzögerung von "Forbidden West" für sich genommen keine Überraschung ist, verwunderte doch der Auftritt auf der Gamescom: Eigentlich hatte sich Sony zur Spielemesse gar nicht angekündigt. Mehr als die Verschiebung des neuen "Horizon"-Spiels haben die Japaner bisher nicht zur Gamescom beigetragen.

"Age of Empires 4"

Am Vortag hatte Microsoft beim Xbox-Event nur eine Ingame-Dokumentation gezeigt, beim Opening-Night-Livestreams waren nun auch Spielszenen zu sehen. Darin zeigte Microsoft zum ersten Mal das Heilige Römische Reich, eine von vier spielbaren Fraktionen zum Launch am 28. Oktober.

Trailer zu "Age of Empires 4"

"Death Stranding: Director's Cut"

Für die PS5 entwickelt das Team von Entwicklerlegende Hideo Kojima eine überarbeitete Version des experimentellen Actionspiels "Death Stranding". Auf der Gamescom zeigten die Entwickler ein Hintergrundvideo zu "Death Stranding: Director's Cut", das neue Items und Inhalte vorstellte. Dazu gehört ein Booster, mit dem man tiefe Stürze überleben kann. Spielerinnen und Spieler können sich im Director's Cut auf Wunsch auch einfach auf dem Rücken des "Buddy Bot" durch die Welt chauffieren lassen. Die zusätzlichen Inhalte stehen auch PS4-Usern zur Verfügung, in den Genuss der verbesserten Technik kommt man aber nur auf der PS5. Dort lässt sich "Death Stranding: Director's Cut" entweder in hochskaliertem 4K mit bis zu 60 FPS oder mit nativem 4K in 30 FPS spielen. Ob auch PC-Spieler Zugriff auf Features und Technik-Upgrades bekommen, ist noch unklar.

Hintergrundvideo zu "Death Stranding: Director's Cut"

Die Opening Night Live war die wichtigste Veranstaltung der rein digitalen Gamescom. In den folgenden Tagen sollen weitere Events und Shows im Stream zu sehen sein, die kostenlos auf dem Portal Gamescom Now gebündelt werden. Zum Programm der Gamescom gehören neben dem Eröffnungsstream auch tagesfüllende Streaming-Veranstaltungen, deren deutsche Fassung von Webedia produziert wird. In diesem Gamescom Studio soll es in den kommenden Tagen weitere Ankündigungen und Hintergrundgespräche zu sehen geben, die gabz großen Enthüllungen dürften nun aber bereits abgeschlossen sein.

In den kommenden Tagen ist außerdem der Indie Arena Booth geöffnet, der wie im vergangenen Jahr als eine Art Browser-Spiel gestaltet ist. Darin kann man zahlreiche Indie-Titel ansteuern und ausprobieren, darunter "Death Trash", "Going Medieval" und "Everspace 2".

(dahe)