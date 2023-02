Handschuh liest Blindenschrift

Forscher des Start-ups ORama AI haben einen Handschuh entwickelt, der Sehbehinderten hilft, die international verbreitete Brailleschrift zu erlernen. Das System mit der Bezeichnung BrailleWear umfasst ein Elektronikmodul zwischen Daumen und Zeigefinger. Dieses leuchtet mit einer LED das Papier vor dem Zeigefinger schräg an, sodass eine kleine Kamera die Schatten der erhaben geprägten Braillepunkte aufnehmen kann. Ein einfacher Machine-Learning-Algorithmus erkennt die Buchstaben, eine Sprachausgabe liest sie laut vor.

Zudem kann das Gerät auch ganze Wörter erkennen, wobei sich allerdings Erkennungsfehler summieren. ORama AI ist eine Ausgründung der Cornell University in Ithaca im US-Bundesstaat New York.

Die Fingerkuppen des Anwenders sind nicht vom Stoff des Handschuhs bedeckt. So kann er das Zeichen ertasten und prüfen, ob seine Einschätzung mit den in Echtzeit vorgelesenen Buchstaben übereinstimmt. "Viele Sehbehinderte haben Schwierigkeiten, die Brailleschrift zu erlernen, weil man dafür in der Regel einen Tutor benötigt", sagt Orama-AI-Mitgründer Kushagra Jain. Der Handschuh soll es ihnen ermöglichen, sich die Blindenschrift im Selbststudium zu erarbeiten.

Die Entwickler haben ihren Prototyp zusammen mit der Perkins School of the Blind in Watertown, Massachusetts, entworfen und im Januar auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas vorgestellt. Derzeit erreicht BrailWear laut seinen Entwicklern eine Trefferquote von 90 Prozent. Bis Dezember 2023 plant das Start-up, eine serienreife Version zu bauen und über Partner zu vertreiben.

BrailleWear leuchtet die Blindenschrift auf dem Papier seitlich an und kann dann die Buchstaben erkennen. Der Leser hat zur Kontrolle die Fingerkuppen frei. (Bild: ORama AI)

Außer einer LED und einer kleinen Kamera besitzt das Elektronikmodul am Handschuh eine Sprachausgabe, um die erkannten Braillebuchstaben vorzulesen. (Bild: ORama AI)

(agr)