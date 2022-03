Hannover Messe: Vermittlerin zwischen Energiekrise und Klimaschutz

Die Neuausrichtung der Energieversorgung in Europa soll in diesem Jahr ein Schwerpunkt der Hannover Messe werden. Die weltweit führende Industrieschau, die Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Ende Mai eröffnet, will dabei insbesondere den Austausch von Politik und Wirtschaft voranbringen. "Wir haben durch den Ukraine-Krieg ein Spannungsfeld zwischen Versorgungssicherheit und Klimaschutz", sagte Messechef Jochen Köckler der Deutschen Presse-Agentur. Am Mittwoch stellen die Veranstalter einen Ausblick auf die Messe vor.

Themen wie eine klimafreundlichere Produktion sowie die Nutzung von Wasserstoff und anderen erneuerbaren Energien seien ohnehin vorbereitet gewesen. Die Unternehmen hätten in diesem Bereich eine hohe Investitionsbereitschaft, sagte Köckler. Kurzfristig sei nun noch die Diskussion über die Versorgungssicherheit hinzugekommen. Die Transformation müsse jetzt noch schneller und effizienter gelingen.

Muskeln zeigen

"Die deutschen und europäischen Unternehmen werden auch ein Stück weit ihre technologischen Muskeln zeigen und deutlich machen: Wir sind vorbereitet. Wir haben immer über Innovationen den Standort nach vorne gebracht", skizzierte Köckler seine Erwartungen.

Eine stabile Energieversorgung sei eine notwendige Bedingung, um produzieren zu können, betonte der Messechef. Die Hannover Messe setze daher auf einen Dreiklang aus politischen Botschaften, dem direkten Austausch von Politik und Wirtschaft sowie Exponaten, die wieder auf dem Messegelände ausgestellt werden sollen. Im vergangenen Jahr fand die Hannover Messe coronabedingt nur digital statt.

Schwierige Planungen

Auch in diesem Jahr hat Corona die Planung beeinflusst: Ursprünglich sollte die Messe bereits Ende April stattfinden und fünf Tage dauern. Stattdessen steigt sie nun vom 30. Mai bis 2. Juni über vier Tage.

Mit rund 2500 Ausstellern rechnen die Organisatoren derzeit – deutlich weniger als vor der Pandemie, als sich meist etwa 5000 bis 6000 Aussteller präsentierten. Das zunehmend isolierte Russland spielte jedoch schon vor dem Angriff auf die Ukraine nur eine untergeordnete Rolle für die Hannover Messe: Lediglich drei russische Aussteller waren diesmal vorgesehen, sie fallen jetzt weg.

Partnerland ist Portugal, zur Eröffnung wird neben Bundeskanzler Scholz auch Portugals Premier Antonio Costa erwartet. Auf der Gästeliste stehen außerdem EU-Kommissionsvize Frans Timmermans und Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP).

(kbe)