Harmonie und Ästhetik: Die Bilder der Woche (KW 41)

Als Bilder des Tages haben wir in dieser Woche Fotos ausgesucht, bei denen die Fotografen besonderen Wert auf eine harmonische und ästhetische Komposition mit wenigen Elementen gelegt haben.

Die Nebelaufnahme Herbststimmung am See von Volker Lampe etwa wirkt wie ein von einem Maler geplantes Bild. Der Nebel über dem Wasser löst alle Strukturen flächig auf, nur die drei startenden Vögel setzen sich scharf ab und kontrastieren mit den hellen Nebelschwaden.

Die minimalistische Komposition Auf der schiefen Bahn von Rudolf Wildgruber wirkt fast wie eine Collage, dabei ist das Bild – wenn auch anders geplant – fast so in der Kamera entstanden. Der blaue Streifen ist die leuchtende Kante eines Tankstellendaches. Der Vollmond befand sich knapp darüber und sollte eigentlich auf der Linie balancieren. In der Bildbearbeitung entstand allerdings diese schiefe Ebene, auf der die Himmelsscheibe herunter zu rollen scheint.

Aus der "einfachen" Pose einer rhythmischen Sportgymnastin entsteht ein Bild voller Dreiecke, Selbst das Licht im Hintergrund wird zu einem Dreieck und taucht die Protagonistin in einen weichen Rahmen. Die Umsetzung in Schwerz-Weiß sorgt für eine passende Atmosphäre.

Das Foto Vollmond über dem Rathaus hat Galeriemitglied A.F.Fotografie aus einer Not heraus spontan fotografiert. Herausgekommen ist trotzdem eine tolle Komposition mit einem "aufgespießten" großen Mond und einer beleuchteten Rathausuhr als zweitem kleinen Mond sowie einer großartigen Lichtstimmung.

Neugierig geworden? Diese und noch weitere Aufnahmen zu dem Thema "Harmonie und Ästhetik" finden Sie in der Bilderstrecke.

(pen)