Harry Potter, Final Fantasy, God of War: Diese Spiele zeigte Sony beim PS5-Event

Bei einem Online-Livestream hat Sony mehrere Spiele-Trailer zu Titeln gezeigt, die für die kommende Playstation 5 erscheinen. Darunter waren gleich mehrere namhafte Neuerungen: Fans von "Final Fantasy" freuen sich auf Teil 16, außerdem arbeitet Warner an einem Harry-Potter-Rollenspiel namens "Hogwarts Legacy". In einem kurzen Trailer hat Sony außerdem "God of War: Ragnarök" angekündigt, einen direkten Nachfolger des Actionkrachers aus dem Jahr 2018.

Eine Übersicht über die wichtigsten Spiele-Trailer, die Sony auf dem PS5-Event gezeigt hat:

"Hogwarts Legacy"

Entwickelt wird das Open-World-Rollenspiel im Harry-Potter-Universum von Avalanche, den Machern der "Just Cause"-Spiele. Es spielt in den 1800er-Jahren, also deutlich vor den Geschehnissen aus den Büchern. Spieler erstellen ihre Spielfigur nach Wunsch und erkunden Hogwarts und die Umgebung. "Hogwarts Legacy" erscheint neben PS5 auch für PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC – der Release-Termin ist noch nicht bekannt.

Trailer zu "Hogwarts Legacy"

"Final Fantasy XVI"

Der 16. Final-Fantasy-Teil kommt nicht für die Xbox-Konsolen in den Handel: Er erscheint lediglich auf PS5 und PC. In einem vierminütigen Trailer zeigt Entwickler Square Enix umfangreiche Auszüge aus der Story, die mit vielen aus den Vorgängern bekannten Figuren aufwartet. Den Release-Termin gibt Square Enix noch nicht bekannt.

Trailer zu "Final Fantasy 16"

"Spider-Man: Miles Morales"

Den Nachfolger für "Marvel's Spider-Man" hatte Sony bereits angekündigt – als einen der wenigen Exklusiv-Launchtiteln für die Playstation 5. Nun hat Sony auch erstmals Gameplay gezeigt. Es erinnert stark an den enorm erfolgreichen Vorgänger. Außerdem hat Sony bekanntgegeben, dass "Spider-Man: Miles Morales" auch für die Playstation 4 erhältlich sein wird.

Trailer zu "Spider-Man: Miles Morales"

"Resident Evil 8"

Ebenfalls nicht neu: "Resident Evil 8: Village", das bereits im Juni vorgestellt wurde. Im neuen Trailer zeigt Sony die Spielgrafik und deutet einige Story-Elemente an. "RE8" erscheint 2021 – neben der PS5 auch für Xbox-Konsolen und den PC.

Trailer zu "Resident Evil 8"

"Deathloop"

Die Arkane Studios arbeiten an einem eigenwilligen Zeitreise-Shooter: Spieler müssen verschiedene Ziele ausschalten, bevor die Zeit abläuft – und sie offenbar wieder von vorne anfangen müssen. Die Anleihen aus den erfolgreichen "Dishonored"-Spielen sieht man "Deathloop" trotz des neuen Settings deutlich an.

Trailer zu "Deathloop"

"Five Nights at Freddy’s: Security Breach"

Der Nachfolger des kultigen Horrorspiels "Five Nights at Freddy's" erscheint für die Playstation 5. "Five Nights at Freddy’s: Security Breach" erscheint für die Playstation 5 und den PC, das Release-Datum nennen die Entwickler aber noch nicht.

Trailer zu "Five Nights at Freddy's: Security Breach"

"Demon's Souls"

Ein Remake des Action-Rollenspiels "Demon's Souls" ist für die Playstation 5 in Arbeit. Entwickelt wird das Remake von "Demon's Souls" nicht vom Original-Entwickler From Software, sondern von Bluepoint Games. Das zu Sony gehörende Studio hat sich auf Playstation-Remaster wie "Shadow of the Colossus" spezialisiert. Nun hat Sony erstmals Gameplay gezeigt.

Trailer zu "Demon's Souls"

"God of War: Ragnarök"

Für den Livestream-Abschluss hat sich Sony die größte Ankündigung des Abends aufgespart: Sony Santa Monica arbeitet an einem neuen Teil der "God of War"-Reihe, der offenbar an den 2018 erschienenen Teil anknüpft. Das lässt sich zumindest aus der Stimme von Kratos ableiten, der im Hintergrund mit seinem Sohn Atreus spricht. Wirklich viel zu sehen ist in dem kurzen Teaser-Trailer aber nicht. "God of War: Ragnarök" wird 2021 als PS5-Exklusivtitel auf den Markt kommen.

Trailer zu "God of War: Ragnarök"

Sony hat außerdem Preis und Release-Termin der Playstation 5 bekanntgegeben: Die neue Konsole kommt am 19. November für 500 Euro in Deutschland auf den Markt. Eine Version ohne UHD-Blu-ray-Laufwerk kostet 400 Euro.

(dahe)