HashiCorp: Projekt Terraform stoppt Community Pull Requests wegen Personalmangel

Beim Cloud-Infrastruktur-Anbieter HashiCorp scheint es zurzeit in einigen Bereichen an Mitarbeitern zu fehlen: Das Core-Team des Projekts Terraform teilte bereits Ende August auf GitHub mit, dass es die Sichtung und das Mergen von Pull Requests (PR) der Community vorübergehend einstellt. Im Repository des Projekts führt das Dokument CONTRIBUTING.md Unterbesetzung (low staffing) als Grund an. In einer später ergänzten Notiz auf GitHub erklärt das Team, dass andere PR-Reviews weiterlaufen und Terraform-Provider nicht betroffen sind.

Vorübergehende Einschränkung durch Unterbesetzung

Offenbar hat die Pause in der Community Verwirrung gestiftet, sodass die Geschäftsleitung im Firmenblog Stellung bezieht und sich für die missliche Kommunikation entschuldigt. Laut einem Blogeintrag des CTO und Firmenmitgründers Armon Dadgar sei die Einschränkung vorübergehend und betreffe nur das Projekt Terraform, ein Open-Source-Tool für Rechenzentrums-Infrastruktur. Änderungen am Terraform-Kern könne das zuständige Team momentan nicht zeitnah bearbeiten. Das weitere Ökösystem ist dem CTO zufolge nicht betroffen.

Laut Unternehmenswebsite sind bei HashiCorp zurzeit allein im technischen Bereich des Cloud-Engineering und der IT rund 100 Stellen ausgeschrieben, im Bereich Marketing und Sales gibt es weitere "hunderte" Ausschreibungen. Die Firma sucht vor allem im Raum USA, Kanada und Australien nach Fachpersonal, für Deutschland ist trotz des Remote-Formats im Cloud-Engineering offenbar nur eine Stelle offen.

Wachstumsschmerzen: rund 100 offene Fachstellen

Wenn man dem Blogeintrag Glauben schenkt, sind die aktuellen Engpässe vor allem Wachstumsschmerzen (increasing scale challenges) und es geht um eine massive Aufstockung des Personals, um den gestiegenen Anforderungen und der Nachfrage gerecht zu werden. Bei dem Umfang der Rekrutierungskampagne scheint jedoch fraglich, ob "back to normal" sich binnen weniger Wochen bewerkstelligen lässt.

Dadgar stellt Entwicklern sowie Anwendern in Aussicht, dass die gewohnten Prozesse in einigen Wochen wieder rund laufen werden. Das Team werde die Arbeit wieder aufnehmen, sobald die offenen Stellen besetzt seien. HashiCorp ist dem Blogeintrag zufolge intensiv mit dem Rekrutieren neuen Personals beschäftigt. Wie es zu dem Personalmangel gekommen ist, lässt der CTO offen.

Weiterführende Hinweise zu Terraform

Terraform ist im Juni 2021 nach sieben Jahren Entwicklungsarbeit in Version 1.0 erschienen. Nach Firmenangaben ist die Software bereits über 100 Millionen mal heruntergeladen worden und verfügt über rund 1200 kommerzielle Kunden. Zudem gebe es über 1000 Terraform-Anbieter. Details zu den aktuellen Vorgängen lassen sich dem Blogeintrag zu Terraform und den Community-Beiträgen entnehmen und finden sich außerdem auf GitHub im Commit-Bereich von Terraform.

(sih)