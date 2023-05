Haven-1: US-Startup will 2025 erste private Raumstation starten

Ein Unternehmen aus Kalifornien will schon in zwei Jahren die erste private Weltraumstation ins All bringen, und kurz danach sollen bereits die ersten Touristen dorthin fliegen. Wer Interesse – und das nötige Kleingeld hat – kann bei der Firma namens Vast jetzt erfragen, wie viel einer der vier Plätze an Bord einer Dragon-Kapsel und bis zu 30 Tage im All kosten sollen. Öffentlich bekannt sind die Preisvorstellungen nicht. Gemeinsam mit dem US-Raumfahrtunternehmen SpaceX will Vast der jetzigen Ankündigung zufolge "frühestens im August 2025" Haven-1 ins All schicken. Langfristig will sie später eine 100 Meter lange Raumstation bauen. Per Drehung soll dort sogar künstliche Schwerkraft erzeugt werden.

Noch schneller als Blue Origin?

Gestartet werden soll Haven-1 mit der zuverlässigen Rakete Falcon-9 von SpaceX, Vast setzt also noch nicht auf das riesige Starship, das Elon Musks Unternehmen aktuell entwickelt. Die Dragon-Raumkapsel soll daran angedockt werden können, in den so entstehenden Räumlichkeiten sollen vier Menschen bis zu 30 Tage im All bleiben können. Dort sollen ihnen 1000 W und durchgehende Kommunikationsmöglichkeiten mit der Erde zur Verfügung stehen. 150 kg Nutzlast verspricht Vast genauso wie WLAN und Platz für Bewegung und zum Ausruhen. Bei SpaceX hat man jetzt nicht nur die zwei Flüge ins All bestellt, sondern auch bereits eine Option auf eine zweite Mission mit Crew. Noch klingt der Zeitplan aber sehr ambitioniert.

Vast hat seinen Sitz in Long Beach in Kalifornien, die Stadt gehört zum Los Angeles County. Erst vor wenigen Wochen hat das Unternehmen ein Weltraum-Startup namens Launcher übernommen, seitdem gehört Vast auch eine Produktionshalle im nahen Hawthorne. Dort hat auch SpaceX seinen Firmensitz und eine Raketenfabrik. Mit der geplanten Raumstation will Vast am erwarteten Boom des Weltraumtourismus teilhaben. Die Ankündigung langfristig eine 100 m lange Raumstation errichten zu wollen, ist dabei aber besonders ehrgeizig. Schon im Herbst hat die Raumfahrtfirma Blue Origin von Jeff Bezos die NASA überzeugt, dass die geplante Raumstation Orbital Reef "machbar und erreichbar" ist – die soll 2027 einsatzbereit sein.

