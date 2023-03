Offenbar vergessen: realityOS taucht in Apples Open-Source-Code auf

Kommt das Mixed-Reality-Headset von Apple oder ist es am Ende doch nur eine große Ente? Einige von Apple-Mitarbeitern offenbar vergessene Codezeilen in Open-Source-Software geben den Gerüchten um Apples baldigen Einstieg in die virtuellen Welten neue Nahrung. Neben den bekannten Plattformen wie iOS, macOS und tvOS taucht nämlich im Quelltext realityOS als Plattform auf. Dieser Name wird schon seit einiger Zeit in der Gerüchteküche als der Name des Headset-Betriebssystems gehandelt.

Der auch nach Bekanntwerden weiterhin bei GitHub auffindbare Code, den wir selbst eingesehen haben, gehört zu dem GNU-Linker ld, einem Bestandteil der Entwickler-Tools. Apple arbeitet zum Teil mit Open-Source-Software, deren Lizenz Unternehmen dazu anhält, ebenfalls offen damit umzugehen und Weiterentwicklungen zu veröffentlichen.

Geheimnisvolle "Platform Wolf"

Genau dies ist kürzlich in einem Update der Developer-Tools geschehen. Doch offenbar haben die Entwickler bei Apple in der Vielzahl der Dateien übersehen, dass dort noch ein Target definiert wird, das es eigentlich offiziell gar nicht geben dürfte. An einer anderen Stelle ist auch von einer "Plattform Wolf" im Zusammenhang mit realityOS die Rede – so soll der interne Codename des Headset-Systems lauten. Zudem ist von einem "Reality Simulator" zu lesen, der es Entwicklern ermöglicht, Apps zum Beispiel auf einem Mac zu testen – dies gibt es zum Beispiel auch für iPhone- und iPad-Apps.

Es ist nicht das erste Mal, dass Apple so etwas im Zusammenhang mit Open-Source-Software passiert ist. Bereits im Februar 2022 wurden im Quelltext einer Komponente Erwähnungen von realityOS gesichtet.

Viele offene Fragen

Wer sich allerdings weitere Rückschlüsse auf realityOS oder gar das Headset erhofft, wird enttäuscht. Mehr als die namentlichen Erwähnungen sind dem Code nicht zu entnehmen. Somit bleiben als Erkenntnisse nur, dass Apple offenbar tatsächlich an einer Plattform namens realityOS arbeitet, die offenbar auch schon so weit fortgeschritten ist, dass sie zum Beispiel in den Developer Tools Einzug hält.

Apples Headset soll nach aktuellen Gerüchten angeblich im Juni auf der Entwicklerkonferenz WWDC vorgestellt werden. Das erste Headset, das Reality Pro heißen und über 3000 US-Dollar teuer sein soll, richte sich vornehmlich an Entwickler, die damit Apps für später folgende Produkte entwerfen können.

(mki)