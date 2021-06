Headtracking für Apples Spatial-Audio-Musik

Apple wird die bereits für Filme aus Apple TV+ verfügbare Headtracking-Funktion künftig auch auf Musik ausdehnen. Dabei erkennt ein iPhone, wo im Raum sich eine Person befindet – und richtet den Klang entsprechend aus. Headtracking für Spatial Audio, wie Apple über seine Plattform vertriebene Dolby-Atmos-Klänge offiziell bezeichnet, komme im Herbst auch für Apple Music, heißt es in einem kürzlich veröffentlichten Supportdokument.

Demnach funktioniert die Technik mit AirPods Pro und AirPods Max samt passendem iPhone oder iPad mit aktuellem Betriebssystem. Das Headtracking erfolgt dynamisch und passt die Klänge auch an Kopfdrehungen an. Zur Berechnung der Position nutzt Apple die in seinen Kopfhörern und iOS- beziehungsweise iPadOS-Geräten verbauten Kreisel- sowie Beschleungigungssensoren.

Wie es klingt, ist noch nicht prüfbar

Bei Filmen kann das sinnvoll sein, da der Nutzer hier stets auf das Gerät schaut. Wie Apple die Implementierung jedoch bei Musik, der man oft auch ohne Blick auf den Bildschirm lauscht, umsetzt, bleibt unklar. Musikvideos in Dolby Atmos können das dynamische Headtracking bereits verwenden – genauso wie bei Filmen auf Apple TV+. Wie groß die Sinnhaftigkeit jedoch bei reinen Musikinhalten ist, bleibt abzuwarten. Interessant dürfte sein, wenn man Instrumente etwa bei Livekonzerten oder Klassik an jeweils unterschiedlicher Position hört, je nachdem, wie man den Kopf bewegt.

Aktuell lässt sich noch nicht testen, wie die Funktion in der Praxis klingt. Apple hat in der aktuellen iOS-15-Betaversion das Feature noch nicht freigeschaltet und bietet auch noch keine passenden Inhalte an. So ist auch nicht zu überprüfen, ob die Funktion abschaltbar ist oder sie generall aktiv bleibt, sobald Spatial-Audio-Tracks wiedergegeben werden.

tvOS bald auch dabei

Unterdessen kündigte Apple an, dass tvOS 15 demnächst ebenfalls dynamisches Headtracking erhalten wird. Damit kann man mit AirPods Pro und AirPods Max im Raum herumlaufen und erhält dann den passenden Klangeindruck aus der Richtung des Fernsehers (wobei die Apple-TV-Box dort dann wohl stehen muss). Das Headtracking soll hier mit Dolby Atmos ebenso funktionieren wie mit 5.1, 7.1 und sogar Stereo. (bsc)