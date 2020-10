Health and Safety: Apple listet Anti-Corona-Maßnahmen bei seinen Keynotes

Erneut ist eine Apple-Keynote keine "richtige" Keynote: Beim "Hi, Speed"-Event, das am Dienstagabend um 19 Uhr startet und die neuen "iPhone 12"-Modelle verspricht, wird es sich vermutlich erneut um eine Aufzeichnung handeln. Dennoch hat sich Apple strenge Corona-Regeln verordnet, wie ein Blick in den Abspann der letzten Veranstaltung im Oktober zeigt.

Filmen, aber mit Sicherheit

Unter der Überschrift "Gesundheit und Sicherheit bei der Produktion" werden diverse Maßnahmen genannt, die bei der Herstellung von Keynote-Filmen von dem Konzern beachtet werden. Die Veranstaltung wurde an verschiedenen Orten auf dem Apple-Campus, dem Apple Park in Cupertino, aufgenommen. Auch dort, wo aktuell nur sehr wenige Menschen arbeiten, sollen die Hygienestandards eingehalten werden.

Soziale Distanzierung überwacht

So werden alle Produktionsbeteiligten jeden Tag auf ihre Gesundheit gescreent und Temperaturmessungen vorgenommen. Die korrekte soziale Distanzierung hat der Konzern nicht nur geübt, sondern auch "aktiv überwacht", so Apple. Gesichtsmasken wurden von allen Produktionsmitarbeitern außer dem jeweiligen Presenter – neben Apple-CEO Tim Cook waren dies noch zahlreiche weitere Managerinnen und Manager – getragen, der vor der Kamera stand.

In Produktionsbereichen hatten nur die Filmcrew sowie der Presenter zutritt. Sollten mehrerer Präsentierende in einem Videoabschnitt vorhanden sein, wurden diese "korrekt voneinander isoliert". Zudem betont Apple, dass die Produktionsorte "gründlich und regelmäßig" desinfiziert worden seien.

Fiebermessung auch im Laden

Die Informationen zeigen, wie ernst es Apple mit den Corona-Regeln ist. Der Konzern wendet diese auch in seinen Ladengeschäften an und geht dabei über das übliche Maß hinaus, das man in Deutschland kennt. So müssen Besucher der Retail Stores eine Fiebermessung absolvieren, bevor sie eingelassen werden – hiesigen Datenschützern gefällt das gar nicht. (bsc)