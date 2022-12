Heiligabend: Nur jeder Fünfte plant ein Smartphone-Verbot

Das Smartphone ist für viele ein Alltagsgegenstand, auf den sie selbst an Heiligabend nicht verzichten möchten. Laut einer Umfrage besteht nur bei einem Fünftel der Deutschen ein generelles Smartphone-Verbot am Weihnachtsabend. Und sechs Prozent gaben an, dass sie in der Vergangenheit am Ende doch schwach geworden sind.

Der Digitalbranchenverband Bitkom ließ in der repräsentativen Befragung 1005 Menschen in Deutschland in einem Alter ab 16 Jahren befragen. Neben der Frage, ob die Menschen überhaupt Heiligabend feiern, ging es um mögliche Regelungen rund ums Smartphone und wie die Befragten zur Nutzung der Geräte an Heiligabend stehen.

Dauergebrauch? Lieber nicht

59 Prozent erklärten, das Smartphone zumindest zu bestimmten Zeiten zur Seite zu legen, etwa beim Essen. Dass das mobile Gerät ein Reizthema im Weihnachtsidyll ist, zeigt sich daran, dass 56 Prozent der Befragten es stört, wenn Heiligabend zu viel auf das Smartphone geschaut wird. Bei 45 Prozent geht das soweit, dass sie aktiv dagegen einschreiten.

Diejenigen, die nichts dagegen haben, setzen das Gerät mehrheitlich dafür ein, Bilder und Videos zu machen. 51 Prozent halten damit den Kontakt zu Familie und Freunden. Bei 8 Prozent spielt das Gerät eine wichtige Rolle, weil es für Weihnachtslieder oder die Weihnachtsgeschichte verwendet wird. Und für 48 Prozent ist der heilige Abend in Sachen Smartphone wie jeder andere Tag.

