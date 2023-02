Heise Jobs IT Tag 2. März in Hamburg: Jobsuchende und Arbeitgeber treffen sich​

Am 2. März 2023 kommt der heise Jobs IT Tag wieder nach Hamburg. Tauschen Sie sich direkt vor Ort mit interessanten Firmen aus und finden Sie Ihren neuen Job im MINT- oder IT- Bereich. Als Rahmenprogramm gibt es interessante Fachvorträge rund um das Thema Bewerbung und Arbeitsplatzsuche, einen Lebenslaufcheck und einen professionellen Fotografen, der Bewerbungsfotos schießt.

Die Veranstaltung im ehemaligen Hauptzollamt ist wie immer kostenfrei. Anmelden können Sie sich auf der Website des IT Tags Hamburg – dort finden Sie auch weitere Informationen zum Programm und den beteiligten Firmen.

Mit unseren heise Jobs IT Tagen sind wir in 11 weiteren Städten unterwegs. Suchen Sie Ihren Standort ganz in der Nähe und finden Sie Ihren neuen Job. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

(vbr)