Heise-Webinar: Hybrides Arbeiten mit MS Teams: Telefonie, Meeting-Räume und Co.

In der Corona-Zeit hat sich heraus kristallisiert: die neue Arbeitswelt wird hybrid. Wie können durch neue Ansprüche auch neue Standards geschaffen werden? Wer hybrides Arbeiten durch den Einsatz von Microsoft Teams im eigenen Unternehmen optimieren möchte, sollte sich deshalb das vierstündige Webinar "Hybrides Arbeiten mit Microsoft Teams – Telefonie, Meeting-Räume und Co." am 26. Januar (9 bis 13 Uhr) nicht entgehen lassen.

Referenten sind Alexander Eggers und Frederik Eggers, beide von der epc GmbH, die ihre jahrelange Praxiserfahrung in der Arbeit mit Microsoft-Produkten und Teams im Speziellen den Teilnehmenden spielerisch vermitteln. Praxisnah und mit Beispielen erklären Ihnen die Referenten im Webinar die Optionen der Telefonie in Teams, die Best Practices moderner Meetingräume und welche Apps in Teams helfen, Ihre Meetings interaktiver zu machen.

Am Webinar können Sie ganz bequem aus dem Büro oder von Zuhause aus teilnehmen. Währenddessen haben Sie die Möglichkeit, Fragen über einen Online-Chat zu stellen. Ein nachträglicher Zugang zu den Materialien ist zudem inklusive. Ein Ticket für die Teilnahme an dem Webinar kostet 169 Euro.

Hybrides Arbeiten mit Microsoft Teams: Die Webinar-Serie von Heise

Im Januar und Februar 2022 bietet Heise mit der Webinar-Serie "Hybrides Arbeiten mit Microsoft Teams" ein umfassendes Training für die Umsetzung hybrider Zusammenarbeit im Unternehmen mit Microsoft Teams. In insgesamt 16 Stunden erlernen Teilnehmer:innen alles rund um die Möglichkeiten, Umsetzung und Best Practices für ihre Arbeit mit Microsoft Teams. Neben den Grundlagen zur effektiven Arbeit mit Teams meistern sie in praxisnahen Trainings die Themen rund um Telefonie, Meeting-Räume und Co., die praktische Arbeit mit Apps in Teams und verbessern die Zusammenarbeit, Employee Experience und Resilienz ihres Unternehmens mit Teams und Microsoft Viva.

Die Webinare haben eine Laufzeit von jeweils vier Stunden und finden von 9 bis 13 Uhr statt. Die Teilnahme an einem Webinar-Termin kostet 169 Euro (alle Preise inkl. MwSt.). Wer gleich alle vier Termine bucht, kann mit einem vergünstigten Kombi-Ticket für 499 Euro im Vergleich zum Einzelverkauf kräftig sparen.

Der nachträgliche Zugang zu den Videos und Übungsmaterialien ist für Einzel- und Kombi-Bucher inklusive. Weitere Informationen und Tickets finden Interessierte auf der Website der Webinar-Serie.

