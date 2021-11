heise meets…Gaia-X – macht Europa Wettbewerbsfähig

Gisela Strnad spricht mit Andreas Weiss über Gaia X. Weiss ist Leiter für Digitale Geschäftsmodelle beim eco-Verband der Internetwirtschaft, Mitglied Technical Commitee Gaia-X – Leiter Federation Services.

Andreas Weiss

Festzustellen ist, Gaia-X ist keine neue Cloud-Plattform und wird auch nicht der neue europäische Hyperscaler. Andreas Weiss stellt klar "Die Fragestellung ist, wie gehen wir mit Mechanismen wie Daten-Souveränität, Innovationsförderung und Datenverfügbarkeit in Zukunft um?" – Wir müssen dezentrale Verarbeitungsmechanismen bedenken, die weiter gehen als ein zentralistischer Cloud-Einsatz. Inhaltlich arbeiten Hyperscaler sehr gut. Die Probleme entstehen, wenn mit verschiedenen Anbietern von Cloud-fähigen Services gearbeitet werden soll, hier muss ein gemeinsamer Nenner über Interoperabilität und Portabilität gefunden werden. Projekte wie z.B. Catena-X für die Autoindustrie zeigen erste Anwendungsmöglichkeiten.

Frühere Episoden

In dieser Ausgabe des Podcasts heise meets erkläutert Dr. Rainer Ballnus, Leiter Stabsstelle Digitalisierung bei der Senatorin für Kinder und Bildung Bremen, unter anderem: "Schule von 0 auf 100 zu digitalisieren funktioniert nicht, es handelt sich um einen längeren Prozess, den viele Verantwortliche in den Jahren versäumt hatten."

In dieser Ausgabe unseres Podcasts "heise meets…. Der Entscheider-Talk" spricht Gisela Strnad mit Dr. Joseph Reger, Chief Technology Officer von Fujitsu. Er meint, Quantencomputing im engeren Sinn sei heute kaum realisierbar.

In der 6. Ausgabe unseres Podcasts "heise meets…. Der Entscheider-Talk" ging es mit Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) um die ersten 100 Tage des IT-Sicherheitsgesetzes 2.0: Was waren die ersten Erfahrungen?

In der vierten Ausgabe des Podcasts "heise meets ... Der Entscheider-Talk" sprach GiseIa Strnad mit Dr. Ralf Strauss, u. a. Präsident des Deutschen Marketingverbandes. Wie hat sich Marketing verändert, was ist noch zu erwarten?t. Welche Rolle hat der Marketier in einem digitalisierten Marketing?

In der dritten Ausgabe des Podcasts "heise meets ... Der Entscheider-Talk" sprach GiseIa Strnad mit Helge-Karsten Lauterbach, Group CIO bei Bilfinger und Geschäftsführer der Bilfinger Global IT Group, wie sich die Rolle des "Chief Information Officer" während der Pandemie verändert hat und wie wichtig dabei fundiertes IT-Wissen war und ist.

In der zweiten Episode des Podcasts "heise meets ... Der Entscheider-Talk" sprach Gisela Strnad mit Tobias Lohmann über die Herausforderung, wichtiges Zukunftswissen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu vermitteln. Tobias Lohmann ist Geschäftsführer des Bildungswerkes der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW).

In der ersten Ausgabe unseres neuen Podcasts "heise meets …" sprach Gisela Strnad mit Dr. Oliver Grün über das Thema digitale Souveränität und wie dieses Thema aus der Sicht von sechs IT-Verbänden und -Organisationen (BITMI, eco, BVMW, Breko, Gesellschaft für Informatik und KI Bundesverband) verstanden wird.

(kbe)