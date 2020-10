Heise spielt "Baldur's Gate 3": Das Early-Access-Rollenspiel im Livestream

Über 20 Jahre mussten Fans der legendären Rollenspiel-Reihe "Baldur's Gate" auf einen neuen Ableger warten. Nun ist der neue Teil da – zumindest ein bisschen. Die belgischen Larian Studios veröffentlichen "Baldur's Gate 3" am 6. Oktober um 19 Uhr in einer Early-Access-Version. Heise online wird den heiß erwarteten Titel im Anschluss an die Veröffentlichung im Livestream spielen. Videoproduzent Michael Wieczorek (@avavii) spielt und kommentiert, der Stream wird auf Twitch.tv und Youtube übertragen.

"Early Access" entspricht im Fall von "Baldur's Gate 3" einer Art offenen Beta: Das Rollenspiel ist noch lange nicht fertig, Inhalte müssen ergänzt, Erfahrungen gesammelt, Fehler behoben werden. Loslegen können ab 19 Uhr alle Vorbesteller des Rollenspiels, dessen fertige Version im Verlauf des kommenden Jahres erwartet wird.

Anleihen von "Original Sin 2"

Entwickler Larian hat mit der Early-Access-Strategie schon bei "Divinity: Original Sin 2" Erfolg gehabt: Das Spiel profitierte vom Nutzerfeedback und kam ein Jahr nach Early-Acccess-Release zu hervorragenden Kritiken auf den Markt.

Im Vergleich zur frühen Version von "Original Sin 2" soll die bevorstehende Early-Access-Fassung von "Baldur's Gate 3" deutlich umfangreicher sein, verspricht Entwickler Larian. Demnach soll der Early Access von "Baldur's Gate 3" bereits 80 Kämpfe umfassen, während es bei "Original Sin 2" noch 22 waren. Die Anzahl der Dialogzeilen sei im Vergleich zur Early-Access-Phase von "Original Sin 2" von 17.600 auf 46.000 gewachsen – die Sprachausgabe gibt es ausschließlich auf Englisch.

In der Früh-Version von "Baldur's Gate 3" können Spieler zwischen mehreren vorgefertigten Spielfiguren wählen oder sich den Protagonisten beziehungsweise die Protagonistin nach Gutdünken selbst zusammenschustern. Zu den Klassen gehören zwischen Menschen, Elfen und allem dazwischen auch Zwerge und Tieflinge.

Spielerisch ähnelt "Baldur's Gate 3" nach dem, was Larian in bisherigen Präsentationen gezeigt hat, sehr stark "Original Sin 2". Beide Spiele werden aus der Vogelperspektive gespielt und setzen auf ein rundenbasiertes Kampfsystem mit üppigen Elementarkombinationen. Wie "Original Sin 2" hat auch "Baldur's Gate 3" einen Mehrspielermodus, der zum Early-Access-Start bereits funktionieren soll.

"Baldur's Gate 3" ist bisher ausschließlich für PC und Google Stadia bestätigt. Konsolen-Fassungen wurden bisher nicht angekündigt. Der Release der Early-Access-Version war ursprünglich für den Sommer angekündigt und wurde in den vergangenen Monaten mehrfach nach hinten verschoben.

(dahe)