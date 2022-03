T-Systems: Open Telekom Cloud zieht über der Schweiz auf

T-Systems führt die Open Telekom Cloud nun auch in der Schweiz ein. Die Swiss Open Telekom Cloud läuft über mehrere Rechenzentren in drei Cloud-Regionen, womit der Anbieter eine Serviceverfügbarkeit von 99,5 Prozent verspricht. Durch die lokale Speicherung zielt T-Systems wie in Deutschland mit dem Angebot besonders auf Branchen, die persönliche oder empfindliche Daten speichern oder in denen eine Verschwiegenheitspflicht gilt. In der Bekanntgabe nennt die Telekom hier besonders die Finanz- und Versicherungsindustrie und das Gesundheitswesen.

Mit der Schweiz stehen nun in drei Ländern in Europa Server der Open Telekom Cloud. Die anderen Rechenzentren befinden sich in Magdeburg und Biere in Deutschland und in Amsterdam. Neben der OpenStack-basierten Open Telekom Cloud bietet T-Systems auch noch Cloudangebote von Microsoft, AWS und Google an. In Deutschland will sich der Anbieter zusammen mit Google für den Aufbau einer souveränen Cloud einsetzen. Weitere Informationen finden sich in der offiziellen Pressemitteilung.

(pst)