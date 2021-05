Heizungs-Vernetzung: Neue Investitionen und Kooperationen für Tado

Tado, ein Anbieter von smarten Heizkörperthermostaten, hat in einer neuen Finanzierungsrunde 46 Millionen Dollar (38 Millionen Euro) erhalten. Zu den internationalen Investoren gehören unter anderem der Energiekonzern Eon, Siemens und Amazon. Als weiterer Partner beteiligt sich künftig auch die Hamburger Noventic Group an Tado.

Durch die Partnerschaft mit der Noventic Group möchte Tado seine Marktposition stärken und neue Märkte erschließen, betont Tado in einer Mitteilung. Das Kapital soll für die Entwicklung neuer Technologien zur nachhaltigen Wärmeerzeugung genutzt werden. Für rund 40 Prozent des gesamten Energieverbrauchs in Deutschlands sei der Gebäudesektor verantwortlich. Tado möchte in diesem neuen Marktsegment und dem Hintergrund der europäischen Klimaziele die große Mehrheit der Gebäude digitalisieren.

Die smarten Heizkörperthermostate von Tado verbinden Heizungen und Klimaanlagen mit dem Internet. Die Smartphone-App erkennt, sobald die Bewohner das Zuhause verlassen oder sich diesem wieder nähern und regelt die Heizung oder die Klimaanlage entsprechend. Somit soll Energieverschwendung in der Abwesenheit vermieden werden.

(dwe)