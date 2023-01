Hektik und Ruhe: Die Bilder der Woche (KW 4)

Oft sind es die kleinen Details, die das Leben so interessant machen. So begeistern uns die Bilder „Eisblumen I“ von Christiane Land (Lena-13) und „Pusteblume“ von Darius Swiderski (Daborius). Beide Fotografen nutzen das Element Wasser. Der Unterschied zwischen diesen beiden Bildern besteht allerdings in deren Entstehung. So steht hinter der Aufnahme der Pusteblume, ein geplanter Aufbau mit verschiedenen Materialien, die das Foto erst ermöglichen. Im Gegensatz dazu wuchs die Eisblume als Zusammenspiel verschiedener Umstände, wie dem Sonnenaufgang im Hintergrund und dem nächtlichen Frost. Beide Bilder verbindet die Kreativität ihrer Fotografen, das Motiv einzufangen, egal ob dieses geplant wurde oder man die Gegebenheiten erkennt und nutzt.

Die Bilder „atemlos“ und „Keduscha 3“ verbindet zwar die Kategorie Architektur, allerdings könnten sie auf den Betrachter nicht unterschiedlicher wirken. Im Bild von Joachim Kiner sind hauptsächlich die Unruhe und Hektik am Hauptbahnhof Berlins zu sehen, was der Fotograf durch die verschiedenen Farben, Strukturen und Menschen zu Ausdruck bringt. Anders ist es in der schwarz-weißen Aufnahme von Majestix. Diese strahlt Ruhe aus und das fotografierte Gebäude spricht für sich.

Viel Geduld benötigte Stefan Weber (Pham Nuwem) bei seinem Versuch, einen Erlenzeisig auf einer Tanne zu fotografieren. Für sein Bild, dessen Titel den Namen des Vogels trägt, hatte er eigentlich ein anderes Motiv im Kopf und wollte den kleinen Gesellen auf der Spitze der Tanne erwischen. Aber: „Man kann halt nicht alles haben“, stellt Weber fest, „letztendlich ist es die Geduld des Fotografen, die entscheidet, ob und wie das Bild entsteht“.

„Wintermorgen“ von Lula überzeugt uns mit einer einfachen Komposition, die Gelassenheit vermittelt. Der Nebel und die Leere rund um das Schiff setzt der Fotograf geschickt dafür ein. Der Schnee auf den Steinen vermittelt die winterliche Kälte. Mit „Dreaming in the Forest“ setzt Gabi Hampe einen Gegenpol zu allen anderen Bildern, die wir diese Woche in unserer Auswahl haben. Die Künstlerin kombiniert den Wald im Hintergrund mit einem Gemälde und stellt Ruhe und Nachdenklichkeit in den Vordergrund.

Alle Bilder dieser Woche finden Sie noch einmal in unserer Bilderstrecke.

Bild 1 von 7 Die Bilder der Woche (KW 4/23) (7 Bilder) Bild am Samstag: Für sein Bild Pusteblume wollte Darius Swiderski (Daborius) viele Bokehkreise erzeugen und verwendete dazu schwarzes, spiegelndes Plexiglas. Die Fläche besprühte er dann noch mit Wasser und leuchtete sie mit einer Taschenlampe aus. In der Nachbearbeitung kamen der Radialfilter zum Einsatz, um den Tunneleffekt zu erzeugen, der im Bild gut zu sehen ist. (Bild: Daborius)

(cbr)