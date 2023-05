Herausforderungen für RZ-Betreiber: Energiewende, regulatorische Vorgaben und KI

Die Betreiber von Rechenzentren steht in den kommenden Jahren vor großen Herausforderungen. Die EU arbeitet an neuen Regulierungen, die Rechenzentren umweltfreundlicher machen sollen. Umgekehrt kann IT die Wirtschaft nachhaltiger machen. Der Trend zur Automatisierung des Betriebs erhält durch die rasante KI-Entwicklung neuen Schub. Neue digitale Geschäftsmodelle und Ökosysteme stellen neue Anforderungen an die Technik im Rechenzentrum.

Diese und weitere Themen diskutieren Fachleute und RZ-Betreiber auf dem Data Center Expert Summit 2023, den der Verband der Internetwirtschaft eco am 14. und 15. Juni in Dreieich bei Frankfurt ausrichtet. heise-online-Leser erhalten mit dem Code DCES15-XH9FT9 15 Prozent Rabatt auf die Teilnahmegebühr.

