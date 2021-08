Herbstcampus 2021: Entwicklerkonferenz verschenkt 20 Diversity-Tickets

Für die Online-Ausgabe des Herbstcampus am 15. September 2021 stehen ab sofort 20 Diversity-Tickets kostenlos bereit. Sponsor der Aktion ist die Technologie- und Strategieberatung INNOQ, Zielgruppe sind die in der Technologiebranche unterrepräsentierten Gruppen. Bis zum 1. September können sich Begünstigte für ein solches Ticket bewerben, unter anderem (aber nicht nur) Frauen, Angehörige der LSBTTIQ+-Community, Menschen mit Behinderung und Personen in prekären wirtschaftlichen Lebensverhältnissen.

Frühbuchertarif noch bis 31. August verfügbar

Generell gilt der Frühbucherpreis von 99 Euro (zzgl. 19 % MwSt.) noch bis einschließlich 31. August 2021. Die 2009 an der TH Nürnberg gestartete Konferenz für Unternehmensentwickler unterteilt sich diesmal in sechs Blöcke mit jeweils drei Vorträgen und einer Diskussionsrunde zu den Themen Softwarearchitektur, Containerisierung, Java, API-Entwicklung, Infrastructure as Code sowie Teamwork und Weiterentwicklung.

Wegweiser durch den Software-Dschungel

Wer teilnimmt, bekommt rund 20 Vorträge und viele Möglichkeiten zur Interaktion untereinander geboten – nach dem Keynote-Vortrag von Carola Lilienthal über "Die Geschichte und Zukunft der Softwareentwicklung" ist am Abend ein virtuelles Get-together geplant. Mit dem Konzept wollen die Veranstalter – heise Developer, iX und dpunkt.verlag – mehr Raum für Austausch untereinander eröffnen. Alle Vorträge werden aufgezeichnet und stehen denen, die dabei waren, somit auch im Nachgang zur Verfügung. Einen Überblick über den Konferenztag und die Vortragstracks des Herbstcampus 2021 bietet die Programmübersicht.

An der diesjährigen Online-Ausgabe nehmen nach dem jetzigen Stand schon rund 220 Besucherinnen und Besucher teil – gute Voraussetzungen dafür, dass es über den Tag hinweg zu regem Austausch untereinander kommt.

Flankierende Workshops und Organisatorisches

Zudem besteht die Möglichkeit, sich in praxisnahen Workshops fortzubilden. Die Themen sind:

Die ganztägigen Workshops kosten 449 Euro, der halbtägige 249 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.). Wer im Team teilnehmen möchte, kann auf Anfrage von Gruppenrabatten profitieren. Wer an einem Diversity-Ticket interessiert ist, findet weiterführende Hinweise auf der Konferenz-Webseite.

(sih)