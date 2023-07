Herbstcampus 2023: Praxisrelevantes Wissen für die Softwareentwicklung

Der Herbstcampus bietet in seiner mittlerweile 15. Auflage erneut ein professionelles, aber auch familiäres Umfeld, in dem Entwicklerinnen und Entwickler nicht nur aktuelle Trends kennenlernen, sondern ganz bewusst auch Themen abseits des Mainstreams entdecken können.

Von aktuellen Trends bis zu Themen abseits des Mainstreams

Dazu widmet sich das Vortragsprogramm der vom 5. bis 7. September 2023 an der Technischen Hochschule Nürnberg stattfindenden Developer-Konferenz sowohl traditionell wichtigen Themenbereichen wie Softwarearchitektur, Qualitätssicherung und Security, legt darüber hinaus aber auch einen Fokus auf das Trendthema Künstliche Intelligenz. In Beiträgen zum Einsatz von ChatGPT in der Anwendungsentwicklung, dem Prompt Engineering oder dem Eigenbau GPT-artiger Systeme können sich Interessierte mit dem praktischen Einsatz von KI vertraut machen.

Neben obligatorischen Vorträgen zu Programmiersprachen wie Java/Jakarta EE, Kotlin und JavaScript finden sich zahlreiche weitere Highlights im diesjährigen Programm:

Die Konferenz unterteilt sich in zwei Hauptkonferenztage mit knapp 40 Sessions und einem vorgelagerten Schulungstag mit derzeit drei ganztägigen Workshops. Die Länge der Vorträge ist entgegen vieler anderer Entwicklerkonferenzen mit 70 Minuten bewusst etwas länger gewählt. Die Teilnehmer sollen in eine Materie möglichst tief beziehungsweise praxisrelevant eintauchen können.

Bei den ganztägigen Workshops am 5. September geht es um folgende Themen:

Von Yogis, Raumfahrern und Solaranlagen

Abseits des Mainstreams gestaltet sich das Programm zum Ausklang des ersten Konferenztages. Eingebettet in ein gemütliches Get-together inklusive kulinarischer Leckereien versprechen vier Vorträge Einblicke der besonderen Art: Unter dem Motto "Möge die Macht mit dir sein" verrät Nadja Deuerlein, was Entwickler von Yogis und Jedis lernen können. Software-Archäologe Tobias Voß zeigt auf, wie mit dem IT-Einsatz bei der ersten Mondlandung wichtige Fundamente des Software-Engineering geschaffen wurden. Während sich Stefan Armbruster mit einer Einführung zu Balkonsolaranlagen für Nerds dem Thema Nachhaltigkeit widmet, gehen Sandra Parsick und Daniel Zenzes in How I met your backend dem Geheimnis glücklicher Fullstack-Teams auf die Spur.

Jetzt noch die Teilnahme zum Frühbucherpreis sichern

Bis 1. August besteht noch die Gelegenheit, sich inklusive Frühbucherrabatt für 830 Euro für den Herbstcampus zu registrieren. Zum späteren regulären Preis spart man hier 100 Euro. Der Schulungstag kostet separat 499 Euro. Bei Buchung von Hauptkonferenz und Schulungstag lässt sich ebenfalls Geld sparen – Gruppen erhalten im Ticketshop automatisch einen Rabatt von mindestens 15 Prozent.

Die Organisatoren des Herbstcampus sind iX und dpunkt.verlag in Partnerschaft mit dem IT-Dienstleister MATHEMA, der die Konferenz bis 2015 allein verantwortete. Wer über den Verlauf der Konferenz informiert werden möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Veranstaltern auf Twitter folgen.

