Herbstcampus 2023: Vorträge und Workshops für Entwicklerkonferenz gesucht

Ab sofort können sich interessierte Entwickler und Entwicklerinnen mit Vorträgen und ganztägigen Workshops für die 2023er-Auflage des Herbstcampus bewerben. Die von heise Developer, iX und dpunkt.verlag gemeinsam mit dem IT-Dienstleister Mathema ausgerichtete Veranstaltung findet vom 5. bis 7. September bereits zum 16. Mal statt. Die diesjährige Ausgabe des Herbstcampus wird wieder am Standort Bahnhofstraße der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm ausgerichtet, dem für diese Konferenz gewohnten Veranstaltungsort.

Die Konferenz richtet sich vorrangig an Profi-Entwickler aus dem Unternehmensumfeld. Die Auswahl des Programms war jedoch schon immer nicht allein auf eine spezielle Programmierplattform beschränkt, wenn auch Themen aus dem Java-, .NET- und Webentwicklungsumfeld eher dominierten.

Viel Praxis, reichlich Networking

Die Teilnehmenden bekommen beim Herbstcampus viele praxisorientierte Informationen für ihren beruflichen Alltag. Deswegen fallen die Vorträge der Hauptkonferenz am 6. und 7. September mit 70 Minuten im Vergleich zu vielen anderen Entwicklerkonferenzen länger aus. Die ganztägigen Workshops am 5. September gehen über sechs bis sieben Stunden.

Der Annahmeschluss von Beiträgen für den Call for Proposals ist der 24. April. Danach setzt sich das Programmkomitee zusammen, um bis etwa Ende Mai oder Anfang Juni ein Programm aus rund 40 Sessions zusammenzustellen.

Immer wieder auch Themen abseits des Mainstreams

Einen Überblick der möglichen Themen können sich Interessierte auf der Webseite des Call for Proposals verschaffen, allerdings ist der Herbstcampus schon immer dafür bekannt, auch Themen abseits des Mainstreams im Programm zu bieten. Ansonsten schätzen die in den letzten Jahren bis zu 300 Teilnehmer den familiären Charakter der Veranstaltung, der die hohe Rate an Besuchern erklärt, die Jahr für Jahr nach Nürnberg gekommen waren.

