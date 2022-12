Heroic Games Launcher 2.5: Alternative Spielebibliothek für GOG & Epic Games

Die aktualisierte Version des Heroic Games Launcher 2.5 ergänzt einen Downloadmanager und zeigt zusätzliche Spieleinfos an. Das Open-Source-Tool für Linux, macOS und Windows dient als schlanker, alternativer Launcher für Spiele aus dem Epic Games Store und von GOG.com.

Sowohl der Epic Games Store als auch GOG.com lassen sich damit nach Spielen durchforsten und neue Titel kaufen. Nach der Anmeldung im jeweiligen Store steht die eigene Spiele-Bibliothek zur Installation bereit. Fehlt eine native Version des Spiels, kann Heroic unter Linux, macOS und auf dem Steam Deck die Windows-Version mit Hilfe von Kompatibilitätsschichten wie Wine und Proton zum Laufen bringen.

Jetzt hat das Projekt Heroic in Version 2.5 "Yamato" veröffentlicht und damit einen ganzen Schwung an neuen Funktionen. Die wohl bedeutendste ist der integrierte Download-Manager. Wer mehrere Spiele herunterladen will, kann diese nun in eine Warteschlange einreihen, die Heroic automatisch der Reihe nach abarbeitet.

Heroic Games Launcher 2.5 unterstützt Community-Themes, bringt aber auch zwei neue Themes mit, darunter Nord Light.

Kompatibilitätsschichten: Wine, Proton & Co.

Im integrierten Wine-Manager lassen sich unter Linux unterschiedliche Versionen von Wine-GE, Wine-Lutris oder Proton-GE verwalten. Neben globalen Einstellungen für Wine & Co. nimmt Heroic auch spielespezifische Einstellungen entgegen und nutzt bei Bedarf zusätzliche Tools wie DXVK, VKD3D, FSR oder den Systemmonitor MangoHud.

Neben Spielen von Epic und und GOG lassen sich beliebige Anwendungen oder anderweitig installierte Spiele zur Heroic-Oberfläche hinzufügen. Unter Linux und macOS gilt das nicht nur für native Anwendungen, sondern auch für Skripte, AppImages oder Windows-Programme und -Spiele, die mit Wine, Proton oder Crossover laufen. Das Vorschaubild für die Bibliotheksansicht holt Heroic aus der Online-Datenbank SteamGridDB.

Wie lange es in etwa dauert, ein Spiel durchzuspielen, verraten die in Heroic 2.5 integrierten Informationen der Website HowLongToBeat, die die Detailansicht eines Spiels zeigt. Zum Anpassen der Heroic-Oberfläche stehen vorinstallierte CSS-Themes bereit, darunter mit Nord Light und Nord Dark auch zwei neue. Außerdem lassen sich eigene Themes und solche aus der Community nutzen.

In der Detailansicht eines Spiels zeigt Heroic jetzt auch, wie lange es in etwa dauert, ein Spiel durchzuspielen. Die Infos stammen aus der Community-Datenbank HowLongToBeat.

Heroic auf dem Steam Deck

Heroic Games Launcher lässt sich unter Linux und explizit auch auf dem Steam Deck nutzen. Dafür praktisch ist eine neue Option, die dafür sorgt, dass manuell hinzugefügte Spiele automatisch in Steam auftauchen. Da manche Spiele auf dem Steam Deck auf einer möglicherweise nicht immer präsenten SD-Karte landen, kann Heroic jetzt zeigen, wenn ein Spiel fehlt. Da nicht verfügbare Spiele nicht deinstalliert werden können, bietet Heroic dann an, das Spiel aus der Liste zu entfernen.

Nicht unterstützte Spiele, die über einen externen Launcher wie Origin heruntergeladen werden müssen, kennzeichnet Heroic mit einem entsprechenden Icon. Heroic Games Launcher 2.5 steht auf Github für Linux, macOS und Windows in verschiedenen Formaten zum Download bereit.

(lmd)