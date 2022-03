Herzmessung auf der Watch: Apple muss sich Wettbewerbsvorwürfen stellen

Der Hersteller AliveCor kann seine Wettbewerbsvorwürfe gegen Apple vor einem US-Gericht im Detail vorbringen. Die Anschuldigungen der Klägerseite hätten "plausibel dargelegt", dass Apples Vorgehen möglicherweise wettbewerbswidrig war, erläuterte der zuständige Richter nun, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet (AliveCor vs. Apple, U.S. District Court – Northern District of California, Aktenzeichen 3:21-cv-03958).

Keine EKG-Apps von Drittentwicklern

AliveCor kann jetzt im kommenden Hauptverfahren versuchen, Beweise dafür zu erbringen, dass Apples angeblich "komplette Kontrolle" über den Markt für EKG-Apps auf der Apple Watch gegen US-Wettbewerbsrecht verstößt. Apple hat es durch gezielte Algorithmusänderungen für Dritt-Entwickler praktisch unmöglich gemacht, eigene konkurrierende EKG-Apps anzubieten, lautet der Vorwurf.

Dass Apple auch ein illegales Monopol im Markt für EKG-fähige Smartwatches besitzt, ließ der Richter allerdings nicht als weiteren Klagepunkt zu, wie Reuters anmerkt. Das EKG-Armband von AliveCor sei kein Konkurrent in diesem Markt gewesen, sondern ein "ergänzendes" Produkt.

EKG-Armband wurde überflüssig

AliveCor hatte vor mehreren Jahren ein EKG-Armband speziell für die Apple Watch auf den Markt gebracht. Im Herbst 2018 integrierte Apple eine entsprechende Funktion direkt in das Betriebssystem, um mit den Sensoren der Watch (ab Series 4) ein 1-Kanal-EKG anzufertigen. AliveCors über 200 Euro kostendes Accessoire wurde damit überflüssig.

Apple habe parallel in watchOS den Herzfrequenz-Algorithmus modifiziert, so dass Drittanbieter keine genaue Analyse auf Herzrhythmusstörungen mehr durchführen können, lautet einer der Vorwürfe von AliveCor. Der Konzern habe damit auch die Herzrhythmus-App von AliveCor "sabotiert" und es unmöglich gemacht, mit der integrierten Herzmessung zu konkurrieren. Die Wettbewerbsvorwürfe gegen Apple hat AliveCor im vergangenen Jahr in der Klage vorgebracht, der Hersteller wirft Apple auch Patentverletzungen vor und pocht auf einen US-Einfuhrstopp der Smartwatch.

