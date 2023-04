Hey, SiriGPT: Kostenloser Kurzbefehl verknüpft Apple-Geräte mit ChatGPT

Seit Beginn des Hypes um textgenerierende Künstliche Intelligenz gibt es viele Versuche, die Vorteile von GPT auch in den Apple-Betriebssystemen nutzbar zu machen. Die Hoffnungen, dass Apple selbst bald eine Schnittstelle in sein System integrieren könnte, sind gering. Jetzt hat der Apple-Blogger Federico Viticci mit S-GPT einen Kurzbefehl für Apples gleichnamige App herausgebracht, der einer Integration von ChatGPT in das System ziemlich nahekommt.

In Version 1 können mit dem Kurzbefehl per Sprache oder Texteingabe bereits einige nützliche Funktionen ausgeführt werden. Anders als bei Apples Sprachassistent Siri versteht das System auch Fragen im Kontext eines Gesprächs. Neben Wissensfragen an ChatGPT können zum Beispiel Musikwünsche formuliert werden. Der Kurzbefehl generiert aus den Rückmeldungen der Text-KI eine eigene Playlist in Apple Music. In Tests konnte ChatGPT auch sehr ausgefallenen Wünschen gerecht werden.

Was S-GPT jetzt schon kann

Wer einen schnellen Überblick über lange Texte oder Webseiten möchte, kann sich diese entweder über den Umweg über die Zwischenablage oder per Teilen-Befehl im Safari-Browser kurz zusammenfassen lassen. Ähnliches funktioniert auch mit Informationen, die per Livetext-Funktion aus Fotos extrahiert wurden.

Rückmeldungen von S-GPT können außerdem exportiert und gespeichert werden. Gibt die Text-KI eine größere Zahl von Links zurück, ist es möglich, diese mit einer schnellen Aktion in einzelnen Browser-Tabs zu öffnen. Laut Viticci ist der aktuelle Funktionsumfang nur der Anfang. Der 34-jährige Blogger und Podcaster aus Rom in Italien kündigte weitere Funktionen an. Er zeichnet auch für andere populäre Kurzbefehle verantwortlich, darunter Apple Frames, ein Shortcut, mit dem Bildschirmfotos in passende Geräterahmen gesetzt werden können.

So wird der Kurzbefehl installiert

Die Inbetriebnahme des Kurzbefehls für iPhone, iPad, Mac und Apple Watch ist ähnlich einfach wie die Installation einer App: Nach dem Herunterladen wird dieser in der Kurzbefehle-App installiert. Viticci stellt den Kurzbefehl kostenlos zur Verfügung. Zusätzlich ist ein zusätzlicher Encoder-Kurzbefehl notwendig, der die JSON-Daten der Schnittstelle verarbeitet. Eine Voraussetzung könnte allerdings Interessierte abschrecken: Es wird ein API-Zugang von Open AI benötigt. Dieser wird nach Nutzung bezahlt – laut Viticci habe er bislang trotz intensiven Testens nur einen kleinen einstelligen Betrag zahlen müssen. Es ist allerdings auch möglich, ein Bezahllimit bei Open AI einzustellen. Dennoch könnten der nötige Entwicklerzugang manchen Laien bremsen. Wer sich in die Befehlsliste des Shortcuts selbst hineinwagt, kann dort auch von dem voreingestellten GPT-3.5 auf die neueste Version, GPT-4, umstellen.

Einen ähnlichen Kurzbefehl, der sich allerdings auf Smart-Home-Steuerung per HomeKit konzentriert, hat vor einiger Zeit der Webentwickler Mate Marschalko veröffentlicht. Sein Shortcut erfordert allerdings ebenfalls einen API-Zugang.

Alternative aus dem App Store

Wer den Umgang mit der API scheut, findet vielleicht Gefallen an einer App, die sich komplett darum kümmert. Hier ist Petey recht beliebt, eine App aus den Niederlanden, die zunächst als watchGPT für die Apple Watch Bekanntheit erlangte. Mittlerweile liegt sie auch in einer iPhone-Version vor, die allerdings kostenpflichtig ist.

