Hidden Palace: 750 Vorabversionen von PS2-Spielen veröffentlicht

Die Gruppe Hidden Palace hat ein Archiv aus über 750 Spieledemos und Vorabversionen von Titeln für die Playstation 2 veröffentlicht. Der Datenschatz umfasst frühe Fassungen von Videospielen, wie sie etwa auf Messen oder bei Presse-Events spielbar waren.

Interessant sind die Dateien, die sich zum Beispiel per Emulator auf dem PC spielen lassen, vor allem für Videospielhistoriker oder Superfans bestimmter Titel, die sich den Werdegang ihres Lieblingsspiels vor Augen führen wollen. Oft gibt es gleich mehrere frühe Versionen für einzelne Titel: "Beyond Good & Evil" ist beispielsweise in einer Preview-Fassung vom 14. August 2002 sowie in Versionen vom 9. und 15. September verfügbar. Fans von "Crazy Taxi" freuen sich über acht Vorabversionen der PS2-Portierung, "Jeremy McGrath Supercross World" füllt gar 19 der insgesamt 752 Plätze in der Datenbank.

Keine Release-Fassungen

Eine Liste der PS2-Demos stellt Hidden Palace auf seiner Webseite bereit. Diese Datenbank ist gut gepflegt: Zu jeder Vorabversionen stehen Meta-Informationen bereit, dazu in vielen Fällen Screenshots aus dem Titel und ein Foto der Disc, auf dem die Spiele ursprünglich gesichert wurden. Die Spielsicherungen stehen etwa als .iso- oder .bin-Dateien zum Download bereit.

Die Gruppe Hidden Palace engagiert sich für die Aufbewahrung von Videospieldateien, insbesondere von Pre-Release-Fassungen. Alle nun auf einen Schlag veröffentlichten 750 Spieldateien für die Playstation 2 stammen laut Hidden Palace aus der Sammlung einer Einzelperson, die seit Jahren Demos und Vorabversionen zusammengetragen und sie nun der Community überlassen hat.

Hidden Palace hat anschließend alle Dateien geprüft und katalogisiert. Dabei habe man explizit fertige Spielfassungen ausgeschlossen, schreibt die Gruppe in einem Blog-Eintrag. Der Prozess habe fast ein Jahr gedauert, bevor man die Dateien am Wochenende online stellen konnte.

(dahe)