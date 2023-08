Sony übernimmt Audeze – für die "besten Audioerlebnisse für Playstation-Spieler"

Sony Interactive Entertainment (SIE) hat mit dem Audio-Spezialisten Audeze eine Vereinbarung zur Übernahme getroffen. Das in Kalifornien ansässige Unternehmen entwickelt professionelle Kopfhörer für den Audio- und Gaming-Markt. Eine Summe nannte SIE "aufgrund vertraglicher Verpflichtungen" in der Pressemitteilung nicht.

Anzeige

"Beste Audioerlebnisse für Playstation-Spieler"

Sony will das Audioerlebnis in Spielen auf der Playstation verbessern. Audeze sei eine führende Marke für Kopfhörer und die Übernahme unterstreiche Sonys Fokus auf die "besten Audioerlebnisse für Playstation-Spieler", erklärt Hideaki Nishino, Senior Vice President, Platform Experience bei SIE. Man freue sich, das Know-How von Audeze in das Playstation-Öko-System einzubringen.

Audeze hat sich in den vergangenen Jahren auf Spatial Audio im Gaming-Bereich spezialisiert und engagiert sich aktiv in der Materialforschung. Die Kalifornier halten zudem einige Patente und setzen in ihren Kopfhörern magnetische Planar-Treiber ein, mit denen Sony auch in seinen angekündigten PULSE Elite Wireless-Headset und PULSE Explore Wireless-Ohrhörer wirbt, die zusammen mit der Playstation Portal vorgestellt wurden.

Bild 1 von 5 PlayStation Portal Remote Player, Wireless-Headset PULSE Elite und Ohrhörer PULSE Explore (5 Bilder) PlayStation Portal Remote Player PlayStation Portal Remote Player soll im Laufe dieses Jahres für 220 Euro erhältlich sein. (Bild: Sony)

Audeze weithin unabhängig?

Bislang stellt Audeze neben Kopfhörern für Audiophile und Profis auch Gaming-Headsets für den PC und die Xbox her und werde laut Pressemitteilung "weiterhin unabhängig agieren und plattformübergreifende Produkte entwickeln, gleichzeitig aber von der Zugehörigkeit zum PlayStation-Ökosystem profitieren". "Sony Interactive bietet Audeze eine einzigartige Gelegenheit, unser Geschäft zu erweitern, während wir unsere Mission fortsetzen, die besten Kopfhörer für professionelle Tontechniker, Audiophile und Gamer zu liefern", sagte Sankar Thiagasamudram, CEO von Audeze.

Anzeige

(bme)