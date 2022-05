High-End-Notebooks mit Ryzen 9 und Core i9: ROG Flow X16 und ROG Strix Scar 17

Asus stellt zwei Notebooks mit neuen High-End-Prozessoren von AMD und Intel vor – beide sind fürs Gaming gedacht, decken aber vollkommen unterschiedliche Zielgruppen ab. Das ROG Flow X16 ist für ein Gaming-Gerät mit 2,1 kg leicht gehalten, während das 3 kg schwere ROG Strix Scar 17 eher einen Desktop-PC ersetzt.

Im ROG Flow X16 sitzen je nach Konfiguration AMDs achtkernigen 35-Watt-Prozessoren Ryzen 9 6900HS oder Ryzen 7 6800HS, hinzu kommt wahlweise eine GeForce RTX 3060 oder GeForce RTX 3070 Ti (max. 125 Watt Powerlimit). Das RAM ist dank zweier SO-DIMMs stets austauschbar – bis zu 32 GByte DDR5-4800-Speicher gibt es ab Werk. Die M.2-SSD stellt bis zu 2 TByte bereit und ist je nach Konfiguration über vier PCI-Express-3.0 oder -4.0-Lanes angebunden.

Das IPS-Touch-Display ist das Highlight des ROG Flow X16: Es stellt 2560 × 1600 Pixel mit 165 Hertz auf 16 Zoll (16:10) dar, deckt den DCI-P3-Farbraum vollständig ab und leuchtet mit bis zu 1100 cd/m² – dank Mini-LEDs in 512 Zonen dimmbar. Die 360-Grad-Scharniere erlauben ein Umklappen des Displays, um das Notebook wie ein Tablet zu verwenden. Drei USB-Anschlüsse mit 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2), darunter zweimal Typ A und einmal Typ C (samt DisplayPort-1.4-Support und USB Power Delivery), Asus' proprietärer XG-Anschluss, HDMI 2.0 und Wi-Fi 6E runden die Ausstattung ab. Für USB 4 ist das Gerät zumindest Stand heute nicht zertifiziert.

Die Auslieferung des ROG Flow X16 soll bis Ende Juni 2022 zu Preisen ab 2500 Euro beginnen.

Alder Lake-HX auch bei Asus

Beim ROG Strix Scar 17 setzt Asus auf Intels Prozessorbaureihe Alder Lake-HX, die von den Desktop-16-Kernern Alder Lake-S abstammt. Interessant: Anstelle des übertaktbaren Core i9-12900HX sitzt im Gerät das vPro-Modell Core i9-12950HX. Für Notebooks gibt es keine schnellere Mobil-CPU, dazu passend sitzt in den Topkonfigurationen Nvidias schnellste Mobil-GPU GeForce RTX 3080 Ti mit einem Powerlimit von stolzen 175 Watt.

In Sachen Arbeitsspeicher reizt Asus die Möglichkeiten von Alder Lake-HX nicht aus – bis zu 32 GByte DDR5-4800-RAM stecken in zwei SO-DIMM-Steckplätzen. Theoretisch möglich wären 128 GByte. Zwei PCIe-4.0-SSDs sind im RAID 0 konfiguriert und stellen zusammen bis zu 4 TByte Speicherplatz bereit.

Das 17,3 Zoll große IPS-Display stellt in allen Notebook-Varianten 2560 × 1440 Pixel mit bis zu 240 Hertz und 300 cd/m² dar und deckt den DCI-P3-Farbraum vollständig ab. Insgesamt vier USB-Anschlüsse sind an Bord, darunter einmal Typ C mit Thunderbolt-4-Support. Zudem gibt es HDMI 2.1 und einen Ethernet-Anschluss mit 2,5 Gbit/s (NBase-T).

Asus will das ROG Strix Scar 17 ab dem dritten Quartal 2022 zu einem Startpreis von 3200 Euro verkaufen.

(mma)