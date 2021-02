High-End-Smartphone Realme GT kommt Anfang März in China, später international

Die chinesische Smartphone-Marke Realme hat die Einführung des Realme GT Modells angekündigt. Dieses Handy basiert auf der Snapdragon 888 Plattform von Qualcomm und wird ab 4. März zunächst in China verkauft. Weitere Länder werden folgen, wie Realme per Pressemitteilung verkündet. Da die Marke auch in Europa und Deutschland vertreten ist, wird das Realme GT hier ebenfalls erwartet.

Qualcomm Snapdragon 888 mit spezieller Kühlung

Qualcomms Snapdragon 888 ist der erste Smartphone-Prozessor mit dem ARM-Kern Cortex-X1. Dieses System-on-Chip (SoC) gilt als eines der leistungsfähigsten, das Marken wie Realme einsetzen können. Der neue, in 5-Nanometer-Technik gefertigte Chip unterstützt neben mehr Prozessor- und Grafikleistung höhere Auflösungen beim parallelen Einsatz mehrerer Kameras sowie neue Sicherheitsfunktionen.

Das Realme GT soll das SoC mit einem "Stainless Steel VC-Kühlsystem" vor Erhitzung und Leistungs-Throttling schützen. Es soll eine bessere Wärmeableitung durch den Einsatz von Edelstahl ermöglichen und verhindern, dass sich der Chip selbst heruntertaktet, wenn die Temperaturen steigen. Außerdem verfügt das Realme GT über eine Triple-Kamera auf der Rückseite, die bei ausgewählten Modellen wiederum mit zweifarbigem, veganen Leder für eine ansprechende Haptik bezogen sein soll.

Zwei Handy-Flaggschiffe mit unterschiedlichen Chips

Realme kündigte außerdem seine "Dual-Platform-Dual-Flagship"-Strategie an. Für die eigenen Smartphones wird die Marke zukünftig sowohl die Qualcomm Snapdragon 8-Serie als auch die MediaTek Dimensity-Serie als 5G-Flaggschiff-Plattform einsetzen. Allerdings gilt diese Strategie auch für Handymodelle der Mittelklasse, sodass Realme in allen höheren Preisbereichen zweigleisig fahren wird.

Als MediaTek kürzlich neue High-End-Chips für 5G-Smartphones vorgestellt hat, gehörte Realme zu einem der Interessenten. Die ersten Smartphones mit den neuen Dimensity 1100 und Dimensity 1200 SoC sollen im März oder April auf den Markt kommen.

Realme zeigte im Smartphone-Markt 2020 das größte Wachstum mit 65 Prozent mehr verkauften Smartphones als 2019. Die Marke belegt bereits den siebten Platz aller Anbieter weltweit, meldeten Marktforscher Ende Januar. Realme will diese Entwicklung auch Anfang dieses Jahres fortgesetzt haben. Nach Angaben des Unternehmens wuchs die Zahl der Realme-Nutzer in den ersten zwei Monaten 2021 auf insgesamt 70 Millionen.

(fds)