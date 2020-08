Highend-Grafikkarte: GeForce RTX 3090 Founders Edition mit Triple-Slot-Kühler

Nvidia geht beim Design der eigenen GeForce RTX 3090 Founders Edition offenbar ungewohnte Wege. Zeigten frühere Bilder nur den Kühler, ist auf Twitter nun eine fertig zusammengebaute Grafikkarte zu sehen. Die Slot-Blende offenbart: Das Modell belegt drei Steckplätze und nimmt damit vergleichsweise viel Platz ein.

Bisher beschränkte sich Nvidia bei den selbstverkauften Founders Editions auf Dual-Slot-Versionen, die in möglichst viele PC-Gehäuse passen. Hersteller wie Asus, EVGA, Gigabyte und MSI verkaufen RTX-2000-Grafikkarten mit größeren Kühlern, beschränken sich jedoch meistens auf 2,5 Slots (zwei Finger an der Blende mit überladendem Kühler).

Die Bilder stammen vom Twitter-Nutzer "GarnetSunset", täuschen perspektivisch jedoch, da sich die mutmaßliche GeForce RTX 3090 näher an der Kamera befindet. Auf der Plattform Imgur lässt sich ein Vergleich mit korrigierter Perspektive finden. Unklarheit herrscht beim Preis, der nun bei 1400 US-Dollar liegen soll. Bei früheren Vorstellungen änderte Nvidia die Empfehlungen teils sehr kurzfristig.

Zwei Lüfter in entgegengesetzter Richtung

Ein größerer Kühler bei Nvidias eigener Founders Edition deutet auf eine höhere Leistungsaufnahme als noch bei der GeForce RTX 2080 Ti hin. Gerüchte sprechen von bis zu 350 Watt im Falle des Nachfolgers GeForce RTX 3090 – solche Werte erreichen bei der GeForce RTX 2080 Ti nur stark übertaktete Versionen von Drittherstellern.

Ungewöhnlich ist derweil auch die Lüfterbestückung: Ein Ventilator sitzt links auf der Vorderseite, ein zweiter rechts an der Rückseite, sodass beide in entgegengesetzte Richtungen pusten. Der Kühlkörper überragt dabei das PCB, was die Kühlfläche vergrößert und den Luftstrom des zweiten Lüfters verbessert.

Am 1. September 2020 plant Nvidia ein "GeForce Special Event", an dem Firmenchef Jensen Huang das neue Grafikkarten-Topmodell offiziell enthüllen dürfte.

