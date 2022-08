Highend-New-York: heise spielt "Spider-Man Remastered" live ab 17 Uhr

Raytracting, DLSS, Multi-Monitor- und Ultrawide-Support, natürlich auch aufgehobene Bildraten-Limits: Die Portierung von Sonys "Spider-Man" buhlt um die Herzen der PC-Spielerschaft. Auf dem Papier wurde nichts vergessen. Wir werden das Ganze auf einem Praxistest unterziehen.

Highend-Grafik

heise-Videojournalist Michael Wieczorek wird ab 17 Uhr "Spider-Man Remastered" in einer Auflösung von 7760 × 1440 Pixeln spielen. Raytracing soll trotzdem aktiviert sein, damit sich in den Hochhäusern des digitalen New York auch alles korrekt spiegelt. Nvidias DLSS hilft dabei, die Bildrate trotzdem stabil zu halten – zumindest in der Theorie. Wir sind selbst gespannt, wie flüssig wir dieses Highend-Erlebnis zu Gesicht bekommen werden.

Der PC, auf dem wir das Spiel streamen werden, ist ein Ryzen 9 3900X mit einer Geforce RTX 3080 und 32 GByte DDR4 Arbeitsspeicher. Windows 11 ist installiert, die Grafikkarte nutzt die heute erschienenen Treiber von Nvidia.

Der Konsolenfassung von 2018 auf der Playstation 4 ist es durchgängig überlegen. Sogar Sonys Playstation-5-Controller wird nativ unterstützt, sofern er kabelgebunden am PC hängt. Michael wird also auch vom haptischen Feedback berichten und erklären, wie es sich mit der Maus- und Tastatur-Steuerung im Vergleich anfühlt.

"Spider-Man Remastered" erscheint am heutigen 12. August 2022 auf Steam und wird um 19 Uhr freigeschaltet. Unser Stream zwei Stunden vorher kann sich also für alle lohnen, die sich fragen, ob der Titel die geforderten 60 Euro wert ist.

Der Livestream startet um 17 Uhr und ist über das oben eingebettete Video auf Youtube oder per Twitch anschaubar.

(wie)