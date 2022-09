Sony Xperia 5 IV: High-End-Smartphone mit viel Power im kleineren Format

Sony stellt dem Smartphone Xperia 1 IV einen kleinen Bruder zur Seite. Das Xperia 5 IV unterscheidet sich vom teureren High-End-Modell hauptsächlich durch das kleinere Display und eine abgespeckte Kamera. Marktstart des 1049 Euro teuren Smartphones ist Mitte September.

Sony bewirbt das Smartphone als besonders kompaktes High-End-Gerät. Zumindest schmal und dünn ist es tatsächlich, aufgrund des Displays im 21:9-Format aber ganz schön lang (15,6 cm × 6,7 cm × 0,8 cm). Anders als bisher macht Sony größere Unterschiede zwischen der 1er- und der 5er-Serie, vor allem in Sachen Telekamera. Während das 1 IV mit einem echten optischen Zoom im Telebereich (zwischen 85 und 125 mm) für ein Novum sorgte, muss man sich beim 5 IV mit einer deutlich vereinfachten Festbrennweite begnügen, die die kleinbildäquivalente Brennweite von 60 Millimetern abdeckt (12 MP, 1/3,5", f/2,4). Mit dem 1 IV teilt es sich das Ultraweitwinkel (12 MP, 1/2,5", f/2,2) und die Hauptkamera (12 MP, 1/1,7", f/1,7). Auch den sehr guten Augenautofokus mit Echtzeittracking des großen Modells hat Sony für das 5 IV übernommen.

Größerer Akku und Drahtlosladen

An anderer Stelle hat Sony das 5 IV gegenüber dem Vorgänger aufgemöbelt. Trotz nahezu identischen Abmessungen hat der Hersteller die Kapazität des Akkus um 500 mAh auf 5000 mAh erhöht und zudem Platz für eine Ladespule für Drahtlosladen im 0,1 Millimeter flacheren Gehäuse gefunden. Die Vorgängerversionen ließen sich jeweils nur kabelgebunden aufladen.

Das 6,1 Zoll große OLED-Panel strahlt laut Sony 50 Prozent heller als jenes der dritten Auflage. Bei diesem hatten wir eine maximale Helligkeit von 572 cd/m2 gemessen, ein eher mauer Wert für Oberklasse-Verhältnisse. Das FHD+-Display zeigt eine maximale Bildrate von 120 Hertz an. Die im Vergleich zum 1 IV mit 4K-Auflösung deutlich reduzierte Anzahl an Bildpunkten dürfte sich in längeren Laufzeiten bemerkbar machen. Vor allem unter Last war dem 1 IV im Test arg schnell die Puste ausgegangen.

Mit Klinkenbuchse und erweiterbarem Speicher

In Sachen Performance macht Sony keine Kompromisse: Der Snapdragon 8 Gen 1 ist das aktuell schnellste Android-SoC. Das 5 IV erscheint in einer Speichervariante mit 8/128 GByte. Der Flashspeicher lässt sich per microSDXC-Karte um maximal 1 TByte erweitern. Wie gehabt gehört Sony zu den wenigen Herstellern, die ihre Smartphones mit 3,5-mm-Klinkenbuchse ausstatten. Das Gehäuse ist gemäß IP65/68 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt.

Das 5 IV kommt mit Android 12 in den Handel und soll drei Jahre lang mit Sicherheitspatches versorgt werden. Außerdem sichert Sony zwei Jahre Upgrades auf neue Android-Versionen zu.

(rbr)