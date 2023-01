Hilfe für Menschen im Iran: WhatsApp führt Proxy-Unterstützung ein

Auch WhatsApp bietet den Nutzern und Nutzerinnen in aller Welt nun eine Proxy-Unterstützung an, mit denen Blockaden und Sperren umgangen werden. Bei der Bekanntmachung verweist die Meta-Tochter explizit auf die Situation im Iran, wo das Regime seit Monaten mit Internet- und auch WhatsApp-Sperren gegen umfangreiche Proteste vorgeht. Man hoffe, dass Maßnahmen wie die jetzt eingeführte, "Menschen ohne eine sichere und zuverlässige Verbindung unterstützen kann". Die Option findet sich in der aktuellen Version des Messengers in den Einstellungen und da unter dem Unterpunkt "Speicher und Daten".

Proxyserver dienen als Zwischenstation für den Datenverkehr zur blockierten Adresse. Ziel der Proxy-Unterstützung es, dass dank der vielen und teilweise dynamisch wechselnden IP-Adressen der Proxys der Zugriff auf den Dienst nicht mehr zu sperren ist, außer das gesamte Internet wird gekappt. WhatsApp versichert, dass Betreiber und Betreiberinnen der Proxyserver die Inhalte der übermittelten Nachrichten nicht einsehen können. Die seien weiterhin durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt. Nur die die Teilnehmenden an der Konversation können mitlesen.

Wer selbst einen Proxyserver einrichten will, findet eine Anleitung dazu auf Github, die so erstellten Adressen sollen dann "privat" an Nutzer und Nutzerinnen weitergegeben werden, die keine direkte Verbindung zu WhatsApp herstellen können.

Mit dem Schritt folgt WhatsApp auf den Kryptomessenger Signal, der bereits kurz nach Beginn der Proteste darauf verwiesen hat, wie Menschen im Iran dank Proxyservern weiterhin Nachrichten austauschen können. WhatsApp ist aber auch im Iran deutlich weiter verbreitet, viel mehr Menschen könnten damit die Blockaden aushebeln. Internetsperren wie jene im Iran verwehren vielen Menschen die Möglichkeit, "Kontakt mit ihren Liebsten" aufzunehmen, schreibt WhatsApp: "Wir wünschen uns für das Jahr 2023, dass das Internet für niemanden gesperrt wird".

