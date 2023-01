"Historisch": Virgin Orbit will aus Cornwall Satelliten ins All schießen

Das Raumfahrtunternehmen Virgin Orbit will am heutigen Montag erneut von einem Flugzeug aus Satelliten ins All schießen, diesmal aber von Großbritannien aus. Sollte das klappen, wäre es der erste kommerzielle Satellitenstart aus Westeuropa. Das Unternehmen setzt bei der Mission "StartmeUp" wieder auf seine Rakete LauncherOne, die von der umgebauten Boeing 747 "Cosmic Girl" starten soll. Die wird dazu von Cornwall im Südwesten Englands aus abheben und Richtung Atlantik fliegen. Südlich von Irland sind dann mehrere Rundflüge geplant, bevor die Rakete ausgesetzt werden soll. Die soll neun Satelliten in sonnensynchrone Umlaufbahnen bringen. Das Startfenster öffnet sich um 23:16 Uhr MEZ.

Weltraumbahnhof in Cornwall

Das Unterfangen wird von der britischen Regierung finanziell unterstützt, die damit einen wichtigen Meilenstein der nationalen Weltraumstrategie erreichen will – den ersten Orbitalstart von Großbritannien aus. Mit dem Geld hat Virgin Orbit unter anderem am Flughafen Newquay in Cornwall einen Spaceport errichtet. Die Lizenz für die Inbetriebnahme wurde laut BBC Mitte November erteilt. Mit dem nun geplanten Start seien viele Hoffnungen verbunden, ergänzt der britische Nachrichtensender und spricht von einer "historischen Mission". In dem Land sind außerdem auch klassische Raketenstartplätze geplant. Ein Weltraumbahnhof soll beispielsweise in der schottischen Grafschaft Sutherland entstehen, von dort sollen schon bald bis zu 12 Raketen pro Jahr ins All starten.

Virgin Orbit ist eine Tochterfirma der Virgin Group des britischen Milliardärs Richard Branson. Die soll sich der Beförderung von Satelliten widmen, während Virgin Galactic Menschen an die Grenze des Weltraums fliegen soll. Beide setzen dabei auf Flugzeuge, von denen aus die Nutzlast gestartet wird. Die Weltraumflüge für Touristen und Touristinnen hätten eigentlich schon vor vielen Jahren beginnen sollen, bislang gab es aber erst einen – dafür mit Richard Branson höchstpersönlich an Bord und einiger Kritik. Virgin Orbit wiederum hat Anfang 2021 zum ersten Mal Satelliten in eine Umlaufbahn gebracht.

(mho)