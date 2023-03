Hitliste bei Apple TV+: Nach wie vor bekannte Namen vorne

Welche Filme und Serien schauen die Nutzer von Apple TV+? Der letzten Analyse der Streamingsuchmaschine JustWatch zufolge sind dies vor allem Inhalte, die es schon seit mehreren Jahren bei dem Netflix-Konkurrenten gibt. So zeigt die letzte Top 10, die in diesem Monat erschienen ist, vor allem bekannte Titel, die es bereits zum Start oder kurz danach gab, darunter "Morning Show", "See", "For all Mankind", "Servant" oder "Defending Jacob".

"Ted Lasso" macht den Gewinner

Ganz vorne dabei ist – wie zu erwarten war – die Erfolgs-Comedy "Ted Lasso", die für Apple bereits viele Preise abgestaubt hat. Sie belegt mit 27,1 Prozent im Rahmen des "JustWatch Popularity Score" Rang 1. Bereits Platz 2 (16,9 Prozent) belegt mit "Severance" ein Sci-Fi-Mystery-Format, das ebenfalls von der Kritik gut bewertet wurde. Dann folgt die "Morning Show" (11,8 Prozent), "Foundation" (8,2 Prozent) – Apples sehr teure klassische Science-Fiction -Serie – und die Action-Reihe "See" (8 Prozent). Auf den hinteren Plätzen sind "For All Mankind", "Black Bird", "Defending Jacob", "Slow Horses" und Servant.

Apple hatte sich zuletzt entschieden, noch deutlich mehr Geld in TV+ zu stecken. So sollen allein für Filme jedes Jahr eine Milliarde US-Dollar ausgegeben werden. Apple will dadurch sein "Profil in Hollywood stärken", hieß es in einem Bericht. Dazu sind diverse Großfilme bekannter Regisseure geplant, darunter Ridley Scott und Martin Scorsese. Dennoch gelingt es Apple nur schleppend, mehr Publikum anzulocken. Angeblich ist der Marktanteil zuletzt sogar gesunken und Apple wurde vom relativ neuen Angebot Paramount+ überholt.

TV+ ist billiger als die Konkurrenz

Am Preis liegt es jedenfalls nicht: Apple TV+ ist mit 7 Euro deutlich günstiger als Netflix, Disney+ und weitere Konkurrenten, die ihre Tarife zudem regelmäßiger und stärker erhöhen als der iPhone-Konzern. Ob und wann der mit seinem Angebot Gewinn macht, bleibt unklar; Angaben zu TV+ werden nur im Rahmen des gesamten Dienstegeschäfts des Konzerns gemacht.

Um für TV+ zu werben, nutzt Apple mittlerweile auch reichlich kreative Kampagnen. So kann man derzeit einen Monat kostenlosen Zugriff auf den Streamingdienst gewinnen, wenn man nur erfolgreich genug "Tetris" spielt. Die Aktion soll auf den gleichnamigen Film zum klassischen Computerspiel hinweisen, der Ende März bei Apple zu sehen ist. Potenzielle aktuelle Hits sind auch die Jason-Segel-Produktion "Shrinking", die derzeit oben in den TV+-Charts ist sowie die gerade gestartete High-Concept-Comedy "The Big Prize Door" mit Chris O'Dowd.

(bsc)