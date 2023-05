Hocheffizientes TUM-Elektroauto wiegt nur 65 kg

Die Studierendengruppe TUfast Eco hat ihr neu entwickeltes Elektroauto muc023 vorgestellt, das im Mai 2023 beim Shell Eco Marathon mitmachen und in dem Wettbewerb seine Energieeffizienz unter Beweis stellen soll. Das Fahrzeug punktet mit einem geringen Gewicht und einem extrem niedrigen Luftwiderstand. Zudem wurden einzelne Komponenten überarbeitet und deren Wirkungsgrad erhöht.

Das Elektroauto muc023 wiegt gerade mal 65 kg und ist noch mal 10 kg leichter als das Vorgängermodell. Die Gewichtseinsparungen konnten durch Optimierungen an der Karosserie sowie den Radaufhängungen erzielt werden. Letztere sind 40 Prozent leichter als die Aufhängungen des Vorjahresmodells.

Um weitere Energie einzusparen, setzt das Team auf neue, permanent erregte Synchronmotoren. Sie erzielten auf dem Prüfstand eine 5-prozentige Energieeinsparung im Vergleich zu den Vorgängermodellen.

Das Team feilte außerdem am Luftwiderstand des Fahrzeugs. Dazu wurden die vorderen Radkästen verkleidet und der Hinterwagen optimiert. Dadurch erzielt das Elektroauto einen cw-Wert von 0,13. Dieser fällt noch einmal 20 Prozent geringer aus als beim Vorläufer. Zum Vergleich: besonders stark auf Luftwiderstand getrimmte Pkw erreichen einen cw-Wert von 0,2.

Gute Ausgangslage für den Wettbewerb

Gleb Lianline, Team-Manager des "TUfast Eco"-Teams, sieht das Auto bestens für den Wettbewerb vorbereitet. "Wir haben aus den vergangenen Wettbewerben viel gelernt und für muc023 das Augenmerk auf Details gelegt. Die Summe an Verbesserungen ergibt ein beeindruckendes Ergebnis, das sich hoffentlich auch in den Ergebnissen bei den anstehenden Challenges widerspiegelt."

Der Hinterwagen des muc023 wurde auf einen besseren Luftwiderstand getrimmt. (Bild: Andreas Heddergott / TUM)

Der Wettbewerbswagen wurde am Donnerstag im Verkehrszentrum des Deutschen Museums in München vorgestellt. Das Fahrzeug hat eine Leistung von 570 W (0,77 PS) und erzielt ein Drehmoment von 12,7 Nm. Es tritt 2023 in der Kategorie Urban Concept beim Shell Eco Marathon an. Die Fahrzeuge dieser Kategorie müssen einem "anwendbaren Pkw" ähneln.

Dabei ist das "TUfast Eco"-Team kein Wettbewerbsneuling. Im Jahr 2022 wurde das Team in der gleichen Kategorie Zweiter. Das damalige Fahrzeug erzielte eine Reichweite von 271 km/kWh. In verschiedenen Unterkategorien wie etwa dem "Technical Innovation Award" und dem "Vehicle Design Award" erhielt das Vorgängermodell des Studierendenteams den ersten Preis.

(olb)