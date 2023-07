Hochgeschwindigkeitszug: CR450 EMU fährt testweise mit 453 km/h in China

Der chinesische Hochgeschwindigkeitszug CR450 EMU, der zurzeit entwickelt wird, wurde in diesen Tagen während Testfahrten auf eine Geschwindigkeit von bis zu 453 km/h beschleunigt. Am Mittwoch vergangener Woche fuhren zwei Testzüge mit dieser Geschwindigkeit auf der Meizhou Bay Bridge aus entgegengesetzten Richtungen aneinander vorbei, berichtet China Daily. Am Tag darauf fuhren zwei Testzüge im Haiwei-Tunnel mit 420 km/h aneinander vorbei.

Der CR450 EMU ist der jüngste Spross an chinesischen Hochgeschwindigkeitszügen der Fuxing-Reihe. Während der Testfahrten wurden laut dem Bericht 57 wissenschaftliche Tests durchgeführt, mit denen die technische Machbarkeit und Leistungsstabilität der neuen Komponenten des CR450 EMU überprüft wurden. Dafür wurden in den Zügen und an den Strecken, in Tunneln, auf Brücken und in Kurven Daten gesammelt.

Momentan verkehren die schnellsten Züge in China mit maximal 350 km/h unter anderem auf den Strecken Peking-Shanghai, Peking-Tianjin, Peking-Zhangjiakou und Chengdu-Chongqing. In Europa erreichen der Eurostar, der unter anderem zwischen Frankreich und Großbritannien verkehrt sowie der französische TGV maximal 320 km/h. So schnell kann auch der japanische Shinkansen fahren, südkoreanische KTX-Hochgeschwindigkeitszüge sollen bis zu 360 km/h erreichen.

Herausforderung Geräuschpegel

Aktueller Fuxing-Zug. (Bild: Xinhua)

Nach einem Zusammenstoß zweier Fuxing-Züge im Juli 2011, bei dem 40 Menschen starben, durften die Hochgeschwindigkeitszüge zeitweise höchstens 300 km/h schnell fahren. Vor sechs Jahren wurde das Tempolimit aufgehoben. Der CR450 wird im Rahmen des aktuellen chinesischen Fünfjahresplans entwickelt, der bis 2025 läuft. Der Zug soll sicherer, grüner, energieeffizienter und smarter werden als seine Vorgänger.

Die technischen Spezifikationen für den CR450 wurden im Januar 2022 vorgelegt, nach denen der Zug konstruiert wurde. Eine Herausforderung während der Entwicklung ist, dass ein Zug mit 400 km/h etwa 3 Dezibel lauter ist als ein Zug mit 350 km/h, wie China Daily im März dieses Jahres berichtete.

Schnellfahrstrecken wurden in China in jüngster Zeit im Eiltempo gebaut. Seit 2007, als das Eisenbahnministerium seine High-Speed-Rail-Strategie für die kommenden Jahre definierte, sind mindestens 32.000 Kilometer Gleisanlagen entstanden. Insgesamt ist Chinas Eisenbahnnetz 165.000 km lang, davon sind 50.000 km für Hochgeschwindigkeiten geeignet.

