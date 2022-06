Höllisch günstig? – heise spielt "Diablo Immortal"

"Diablo" ist zurück – ja, auch auf dem PC. Das beliebte Actionrollenspiel, das 1997 auf dem Heimcomputer unter Windows seine Premiere feierte, hat mit "Diablo Immortal" einen neuen Nachfolger. Blizzards Entwicklung war schwierig. Dass "Diablo Immortal" auch für den PC erscheint, ist eine Überraschung. Der Titel wurde 2018 auf der Blizzcon unter Buh-Rufen für iOS und Android angekündigt, da sich die Fans kein Mobile-Game, sondern einen großen Nachfolger zu Diablo 3 wünschten.

Nun bekommen sie beides. Nach den Angaben von Blizzard hat "Diablo Immortal" ein Budget, das genauso groß ist wie das von "Diablo 3" oder respektive "Diablo 4", das in der Zwischenzeit ebenfalls angekündigt wurde. Zeitlich ist "Diablo Immortal" zwischen den Serienteilen 2 und 3 angesiedelt. Die Steuerung wurde für das Spielen unterwegs auf iOS und Android per Touchscreen-Eingaben optimiert, ist aber auch mit dem Gamepad möglich. Die PC-Version unterstützt Maus und Tastatur.

Wir wollen "Diablo Immortal" am Abend auf dem Smartphone mit Touchsteuerung, dem iPad mit Gamepad und auf dem PC ausprobieren und auch die technische Umsetzung unter die Lupe nehmen. "Immortal" setzt auf Servergebundene Charaktere wie in ein MMO. Gerne können Zuschauer auf dem deutschsprachigen Server "Hemlir" mit uns gemeinsam spielen.

Der Livestream beginnt um 19 Uhr und kann auf Youtube über das eingebettete Video im Artikel oder über Twitch angesehen werden.

"Diablo Immortal" ist seit dem 1. Juni 2022 auf iOS und Android spielbar und kostenlos aus dem App Store und dem Play Store zu beziehen. Der Download beträgt circa 4 GByte – im Spiel sind weitere 20 GByte herunterladbar für höher aufgelöste Texturen, mehr Sprache und weitere Gebiete. Spieler müssen mitunter viel Platz auf dem Smartphone schaffen oder die einzelnen Pakete nach Bedarf installieren. Wie das in der Praxis funktioniert, zeigen wir im Livestream.

Die PC-Open-Beta öffnet heute zum Start unseres Streams um 19 Uhr seine Pforten, wir begleiten den Launch live. Sollten alle Server zusammenbrechen oder Wartelisten zu lang werden, spielen wir Diablo 1.

Die Monetarisierung erfolgt im Spiel über einen Shop, der alternative Kleidung, schnelleres Leveln, höhere Chancen auf bessere Gegenstände gegen Echtgeld anbietet.

Immer live

"heise spielt" ist das Livestream-Format für PC- und Videospiele auf heise online. Michael Wieczorek (@avavii) widmet sich entweder aktuellen Neuerscheinungen, großen Updates für wichtige Spiele oder Retro-Klassikern, die vielleicht Geburtstag feiern.

Über diesen Einladungs-Link geht es zum Discord-Server von heise online. Dort werden aktuelle Ereignisse aus der IT-Welt diskutiert und es wird über die kommenden Spiele und "heise spielt"-Streams entschieden.

(wie)