Hörspielzeug: Tonies und Toniebox werden teurer

Der Düsseldorfer Hersteller Boxine erhöht die Preisempfehlung für seine beliebten Tonieboxen. Die Würfel-Lautsprecher, die im Zusammenspiel mit sogenannten Tonie-Spielfiguren Hörspiele wiedergeben, kosten im Starterset künftig 20 Euro mehr. Ab dem 1. Mai zahlt man für das Kombi-Paket aus Toniebox und einem Tonie 100 statt wie bisher 80 Euro.

Die Preise für separat erhältliche Tonies, die jeweils ein Hörspiel auf die Toniebox laden, steigen von 15 auf 17 Euro, teilte Boxine mit. Die selbst bespielbaren Kreativ-Tonies kosten bald 13 statt wie bisher 12 Euro, und die optionalen Kopfhörer werden mit einer Preisempfehlung von 35 Euro fünf Euro teurer. Umgesetzt werden soll die Preiserhöhung ab dem 1. Mai.

"Spürbar erhöhte Kosten"

Boxine begründet die Preiserhöhungen mit erhöhten Produktions- und Logistikkosten. "Um euch die gewohnt hohe Qualität von Tonies und Toniebox weiterhin zu gewährleisten, verwenden wir auch entsprechend hochwertige Bauteile und legen großen Wert auf faire Arbeitsbedingungen bei unseren Zulieferern. Allerdings haben sich unsere Kosten leider spürbar erhöht", schreibt das Düsseldorfer Unternehmen auf seiner Webseite. "Diese erhöhten Kostenpunkte zwingen uns nun dazu, ebenfalls die Preise für unsere Produkte anzuheben." Die Toniebox wird in China angefertigt, die Tonie-Spielfiguren in China und Tunesien.

Toniebox und Tonies sind abgeriegelte Systeme: Die Toniebox lädt per WLAN Hörspiele in den Speicher, deren Download-Adresse sie über den NFC-Chip der Spielzeug-Tonies erhält. Jeder Tonie speichert ein Hörbuch. Die sogenannten Kreativtonies lassen sich selbst bespielen und sind der einzige Weg, eigene Inhalte auf den Toniebox-Lautsprecherwürfel zu übertragen. Wer also eine Toniebox besitzt, kommt nicht um den Kauf von Tonie-Hörspielfiguren herum.

Tonie-Hersteller Boxine wurde 2014 von zwei Familienvätern in Düsseldorf gegründet. Im vergangenen November ging das Unternehmen an die Börse. Zum Börsenstart erreichte Boxine eine Marktkapitalisierung von über einer Milliarde Euro.

