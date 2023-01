"Hogwarts Legacy", "Die Siedler: Neue Allianzen": Neue PC-Spiele im Februar 2023

Zu den Gaming-Highlights im Februar 2023 zählen unter anderem das "Harry Potter"-Action-Adventure "Hogwarts Legacy", das Strategiespiel "Die Siedler: Neue Allianzen" sowie die Raumfahrt-Simulation "Kerbal Space Program 2".

Bild 1 von 23 Die Spiele-Highlights im Februar 2023 (23 Bilder) Das Aufbau-Strategiespiel Die Siedler: Neue Allianzen wird am 17.02.2023 veröffentlicht. Nach einigen Enttäuschungen soll es der neuste Ableger der "Siedler"-Reihe nun richten.

Hogwarts Legacy

Das nicht nur von "Harry Potter"-Fans langersehnte Action-RPG "Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar 2023 endlich für den PC und die gängigen Konsolen. Hogwarts Legacy findet gegen Ende des 19. Jahrhunderts in der aus dem "Harry Potter"-Franchise bekannten, magischen Welt statt. An Harry und seine Freunde ist allerdings noch nicht einmal zu denken, denn das Open-World-Spektakel spielt lange vor ihrer Zeit. Das heißt aber nicht, dass Spieler mit ihrem selbst erstellten Zauberlehrling keine alten Bekannten wie Albus Dumbledore oder Gellert Grindelwald treffen. Der Spielercharakter hat eine Zusage für die legendäre Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei erhalten und es wird schnell klar, dass dieser besonders begabt ist und eine Schlüsselrolle in einem herannahenden Konflikt spielt.

Gameplaytechnisch erfindet "Hogwarts Legacy" das Rad zwar nicht neu, bringt aber mit Features wie dem Besenflug, kämpfenden Haustieren und effektreichen Zaubersprüchen auch neuen Schwung in die Sache. Im Charaktereditor lassen sich Magiebegabte individuell gestalten und es darf sich zwischen Hexerei oder Zauberei entschieden werden, was die Grundlage für den Werdegang des Charakters darstellt. Genretypische Entwicklungsmöglichkeiten, wie das Erlernen neuer Zauber und das Verstärken von Talenten, bietet das Spiel ebenso wie ein Crafting-System für magische Tränke. Erste Trailer zeigen eine riesige und detaillierte Spielwelt, bleibt zu hoffen, dass die entsprechend hohen Erwartungen der Spieler nicht enttäuscht werden.

Wanted: Dead

Wanted: Dead ordnet sich selbst in die Kategorien "Hack-n-Slash" und "Third-Person-Shooter" ein, passt aber ebenso in die Rubrik "What the Fuck?". Der Hybrid bietet brutale Nahkampf-Action in Kombination mit wilder Ballerei in einem Cyberpunk-Setting und versprüht dabei auch 90er-Jahre-Retro- sowie Anime-Charme. In der Rolle von Lt. Hannah Stone schlitzen und ballern sich Spieler durch die Reihen von Bandenmitgliedern und Söldnern privater Militärunternehmen, die allesamt in eine Verschwörung verwickelt zu sein scheinen. Hannah ist Mitglied der "Zombie Unit", einer Eliteeinheit der Hongkonger Polizei, und soll mit ihren Kollegen die vermeintliche Verschwörung untersuchen und aufklären.

Dazu stehen eine Vielzahl tödlicher Nahkampf-Moves, Sturmgewehre, SMGs und Granatwerfer sowie mehr als 50 Finisher-Moves zur Verfügung, mit deren Hilfe sich die Reihen der Gegner spektakulär lichten lassen. Neben den Kämpfen gegen simples Fußvolk, warten auf Hannah und ihre Kollegen auch knifflige Bosskämpfe gegen Mechs und andere, übermächtig erscheinende Widersacher. Die Macher des Spiels, die unter anderem auch für Hits wie "Dead or Alive" und "Ninja Gaiden" verantwortlich waren, setzen außerdem auf einen ebenso stimmungsvollen wie treibenden Soundtrack, der "Wanted: Dead" auf den ersten Blick zu einer sehr kurzweiligen, runden Sache macht. Das Spiel geht am 14. Februar 2023 an den Start.

Octopath Traveler II

Am 24. Februar 2023 kommt "Octopath Traveler II" für den PC, die Playstation und die Switch. Der erste Teil von "Octopath Traveler" wurde 2018 veröffentlicht und verkaufte sich seitdem mehr als drei Millionen Mal. Das preisgekrönte JRPG zeigt sich bereits im ersten Teil in allen Kategorien von der besten Seite: Optik, Gameplay und Story sind nahezu perfekt aufeinander abgestimmt und fesseln nicht nur Genre-Fans schon in den ersten Spielminuten. "Octopath Traveler II" erzählt - wie auch schon der Vorgänger - nicht nur eine Geschichte, sondern acht kleine Episoden unterschiedlicher Charaktere, die nahtlos in der Hauptstory zusammengeführt werden. Als Spieler wählt man zunächst einen Hauptcharakter aus, der im Verlauf des Spiels auf die anderen sieben Akteure trifft.

Diese lassen sich, nachdem man ihre persönliche Story durchlebt hat, jederzeit der eigenen Gruppe hinzufügen oder auch austauschen. Die Kämpfe gegen allerlei Unholde finden JRPG-typisch rundenbasiert statt und bieten je nach Gruppenzusammensetzung Nahkampf-Aktionen mit Schwertern und Äxten sowie magische Fähigkeiten, die unter anderem das Wirken von Elementarzaubern und Heilzaubern ermöglichen. Die Story von "Octopath Traveler II" spielt auf dem Kontinent Solista, der durch einen Ozean in Ost und West geteilt ist. Solista erstrahlt in der aus dem Vorgänger bekannten HD-2D-Grafik und bietet auf beiden Teilen des Kontinents unterschiedliche Vegetationen und Stadtbilder.

Diese und weitere Neuerscheinungen Februar haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Titel Genre Plattform Erscheinungsdatum Rhythm Sprout Musikspiel Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 01.02. Deliver Us Mars Action-Adventure Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 02.02. Raiden IV x Mikado Remix Shoot'em up Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 03.02. Perish FPS Windows 04.02. Clash: Artifacts of Chaos Action-Adventure Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 09.02. Hogwarts Legacy Action-Adventure Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 10.02. Blanc Adventure Windows, Switch 14.02. Labyrinth of Galleria: The Moon Society Action-RPG Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 14.02. Wanted: Dead Shooter/Slasher Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 14.02. Wild West Dynasty Survival-Simulation Windows 16.02. Die Siedler: Neue Allianzen Aufbau-Strategie Windows 17.02. Wild Hearts Action-Adventure Windows, PS5, Xbox Series 17.02. Atomic Heart Action-Adventure Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 21.02. Like a Dragon: Ishin Action-Adventure Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series 21.02. Digimon World: Next Order Action Windows, PS4, Switch 22.02. Demeo Dungeon Crawler Windows, PS5 22.02. Blood Bowl 3 Sport-Strategie Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 23.02. Company Of Heroes 3 Echtzeitstrategie Windows, PS5, Xbox Series 23.02. Sons of the Forest Survival-Horror Windows 23.02. Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key JRPG Windows, PS4, PS5, Switch 24.02. Kerbal Space Program 2 Simulation Windows 24.02. Octopath Traveler II JRPG Windows, PS4, PS5, Switch 24.02. Scars Above Action-Adventure Windows, PS4, PS5, XBox Series 28.02.

