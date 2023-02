Hogwarts Legacy ist ein Millionenhit

Das seit dem 10. Februar erhältliche Open-World-Rollenspiel Hogwarts Legacy hat einen beeindruckenden Start hingelegt: 12 Millionen Mal ist das in der Harry-Potter-Welt von Joanne K. Rowling angesiedelte Spiel auf Playstation 5, Xbox Series X/S and PC laut Publisher Warner Bros verkauft worden. Die Einnahmen sollen sich bislang auf 850 Millionen US-Dollar belaufen.

Dem Unterhaltungsbranchenblatt Variety zufolge hat Hogwarts Legacy auf Twitch einen Rekord aufgestellt – mit 1,28 Millionen Zuschauern in der Spitze ist es demnach der am meisten angeschaute Singleplayer-Titel auf der Streaming-Plattform. Bis zum gestrigen Donnerstag hätten Spieler insgesamt 280 Millionen Stunden mit dem Spiel verbracht, teilte Warner Bros laut dem Variety-Bericht mit. Auch das sei ein Rekord für Spiele des Unternehmens. Unbestätigten Branchengerüchten nach soll auch schon eine Serie geplant sein, die die Handlung des Spiels aufgreift.

Erfolg trotz Boykott-Aufruf

Der Spielstart wurde begleitet von Boykottaufrufen, die in der Kontroverse um die Harry-Potter-Schöpferin Rowling fußen. Seit mehreren Jahren nimmt Rowling öffentlich in geschlechts- und identitätspolitischen Fragen Stellung. Kritiker werfen ihr eine feindliche Haltung gegenüber Transmenschen vor. Rowling wirft ihrerseits Transaktivisten vor, Errungenschaften des Feminismus in Frage zu stellen. Obwohl Rowling kaum an der Entwicklung des Spiels beteiligt war, riefen Aktivisten weltweit dazu auf, das Spiel nicht zu kaufen, da Rowling davon finanziell profitiere. Im Spiel selber sind bislang keine eventuell transfeindlichen Inhalte aufgefallen.

Es wirkt angesichts der Zahlen nicht so, als hätten die Boykott-Aufrufe großen Widerhall gehabt. Allerdings lässt sich auch nicht sagen, ob der Erfolg von Hogwarts Legacy ohne die Begleitdebatte nicht noch größer gewesen wäre. In jedem Fall sind noch weitere Verkaufsrekorde zu erwarten, denn es stehen noch die Veröffentlichung für PS4 und Xbox One im April sowie für die Nintendo Switch im Juli an.

(axk)