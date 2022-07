Hohe Nachfrage im Frühling: Samsungs Gewinn bleibt auf Rekordniveau

Der südkoreanische Elektronikriese Samsung stellt noch vor der Bekanntgabe der aktuellen Geschäftszahlen einen gesunden Gewinn in Aussicht. In seinem Ergebnisausblick für das zweite Quartal 2022, also den Zeitraum April bis Juni, geht der Weltmarktführer bei Speicherchips, Smartphones und Fernsehern von einem Anstieg des operativen Gewinns im Jahresvergleich um 11,4 Prozent aus. Rund 13,9 Billionen bis 14,1 Billionen Won sollen es sein, umgerechnet etwa 10,5 Milliarden Euro.

Damit hält Samsung das hohe Niveau von Anfang 2022, als der Konzern Rekordzahlen vorwies: Im ersten Quartal 2022 lag der operative Gewinn bei 14,12 Billionen Won, also nur minimal über der aktuellen Prognose für das zweite Quartal. Insbesondere Samsungs Halbleitersparte dürfte es weiter gut ergangen sein. Schon zum Jahresanfang erzielte sie aufgrund der hohen Speichernachfrage in Rechenzentren einen Rekordumsatz und übertraf damit die Prognosen. Server-Hardware ist weiterhin gefragt, während die Nachfrage in Privathaushalten rückgängig ist beziehungsweise seit der Jahresmitte sogar einbricht.

Galaxy-Smartphones im Rückgang

Der Rückgang wirkt sich primär auf den Geschäftsbereich von Samsung Electronics aus, der etwa weniger Smartphones und Smart-TVs verkauft. Laut der südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap gingen Samsungs Smartphone-Verkäufe im zweiten Quartal 2022 auf 61 Millionen Stück zurück – ein Minus von 16 Prozent verglichen mit dem ersten Quartal.

Die endgültigen Quartalszahlen inklusive einer Aufschlüsselung aller Geschäftsbereiche veröffentlicht Samsung am 28. Juli 2022.

(mma)