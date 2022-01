HoloLens Summit: virtuelle Konferenz für Anwendungen mit Microsoft-Brille

Zum zweiten Mal lädt die VR/AR Association (VRARA) Unternehmen, Entwickler und Ideenschöpfer zum North American HoloLens Industry Summit ein. Die von den Unternehmen Microsoft und Insight gesponserte virtuelle internationale Konferenz rund um die Augmented-Reality-Brille HoloLens soll am 26. Januar stattfinden. Die noch mögliche Standard-Registrierung ist kostenlos und umfasst den Zugang zu allen Sessions, virtuellen Unternehmensständen, Vernetzungsaktivitäten und Videoaufzeichnungen. Die Frist für eine darüber hinausgehende kostenpflichtige VIP-Registrierung ist bereits abgelaufen.

VR – Einführung im Unternehmen, Einsatzbeispiele

Als die drei Hauptreferenten des englischsprachigen Events sind Scott Evans, Microsoft-Abteilungsleiter für Mixed Reality (MR, Keynote), Darren Bennett, zuständig für MR-Anwendungen im selben Unternehmen, sowie J.P. Gownder, Abteilungsleiter und leitender Analyst bei Forrester Research, angekündigt. Darüber hinaus soll es Beiträge von insgesamt 13 Persönlichkeiten aus klinischer Praxis, Flugzeugentwicklung, Marketing und anderen Industriebereichen geben.

Der vollgepackte Terminkalender verzeichnet 12 Sitzungen und eine Viertelstunge Zeit zum persönlichen Vernetzen. Das Programm beginnt um 11 Uhr a.m. nach Eastern Standard Time (EST) und endet um 4:15 Uhr p.m.. Zu den Themen gehören die Rolle der Mixed Reality in einer von Pandemie-Einschränkungen geprägten Arbeitsgesellschaft, die praktische technische Einführung in Unternehmen sowie aktuelle Einsatzbeispiele. Im Rahmen der einleitenden Keynote verleihen die Veranstalter zudem die "Use Case of the Year Awards".

(psz)