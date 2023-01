Holoride Retrofit: Rückbank-VR für alle Fahrzeuge

VR-Unterhaltung speziell fürs Auto verspricht das Startup-Holoride. Setzt man sich eine VR-Brille auf der Rückbank eines Fahrzeugs auf, passt sich die Spielewelt an die Bewegungen des Autos an. Bislang war das nur in aktuellen, darauf vorbereiteten Audi-Fahrzeugen möglich. Auf der CES hat Holoride nun eine Nachrüstlösung vorgestellt, die Autos herstellerunabhängig fit machen soll für die Plattform. Auch das Baujahr des Autos spielt keine Rolle.

Die Nachrüstlösung Holoride Retrokit soll alle Autos fit für die Rückbank-VR Holoride machen. (Bild: holoride)

Da das VR-Headset nicht auf die nötigen Sensordaten nicht vorbereiteter Autos zugreifen kann, sammelt diese eine mit entsprechenden Sensoren ausgestattete Nachrüstbox, Holoride Retrofit genannt, und sendet diese per Bluetooth ans Headset. Die Box sammelt laut Hersteller Bewegungs- und Ortsdaten. Im von Holoride vertriebenen Starterkit ist HTCs VR-Brille Vive Flow enthalten. Prinzipiell sollten sich auch andere VR-Brillen für Holoride eignen – allerdings macht Holoride bislang keine Angaben zu kompatiblen Headsets.

Eigener Appstore

Das kleine Retrofit-Nachrüstkästchen wiegt laut Hersteller 158 Gramm und kann per mitgelieferter Saugnapfhalterung an die Windschutzscheibe gepappt werden. Die Akkulaufzeit beziffert Holoride auf 14 Stunden, per USB-Kabel kann man den Sender während der Nutzung laden. Holoride Retrofit verbindet bis zu zwei VR-Headsets gleichzeitig. Der Sender allein kostet 199 Euro. Das Nachrüstkit inklusive Sender, VR-Headset, Gamecontroller und einjährigem Holoride-Abo kostet 899 Euro. Der Zugriff auf den Holoride-Appstore im Jahresabo schlägt nach der integrierten einjährigen Mitgliedschaft mit 14,99 im Monat zu Buche, für die monatlich kündbare Option veranschlagt Holoride 19,99 Euro. Holoride greift nicht auf den HTC-Appstore zu, sondern bietet im eigenen Appstore angepasste Software an. Die Anwendungen reagieren in nahezu Echtzeit auf Bewegungen des Fahrzeugs, Holoride nennt das Elastic Content.

Ein neuer Titel im Appstore ist "Pixel Ripped 1995: On the Road", ein Spin-off des Spiels "Pixel Ripped 1995", das 2020 erschienen war. Das Spielgeschehen findet während eines Familienausflugs in einem Auto statt. Das App-Angebot ist bisher noch arg überschaubar, nur zehn Anwendungen finden sich aktuell im Holoride-Appstore.

(rbr)