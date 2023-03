HomeKit 2: Apple wagt neuen Anlauf mit iOS 16.4

Nach der Installation von iOS 16.4 erhalten iPhone-Nutzer erneut die Option, auch ihr Smart Home zu aktualisieren. Apple bietet die neue Home-Architektur jetzt wieder an, nachdem das Upgrade im Dezember aufgrund erheblicher Probleme zurückgezogen wurde. "HomeKit 2" verbessert die Leistung und Zuverlässigkeit von Smart-Home-Geräten, heißt es bei Apple – besonders Nutzer mit einer großen Menge an vernetzter Heimtechnik sollen davon profitieren. Das Update lässt sich in der Home-App unter "Einstellungen des Zuhauses" herunterladen.

iPhones auf älterem Stand verlieren Smart-Home-Zugriff

Nutzer, die einen HomePod oder ein Apple TV als Steuerzentralen respektive Home-Hub einsetzen, müssen dieses erst auf aktuellen Stand bringen, um dann das HomeKit-Upgrade durchführen zu können. Dafür steht die HomePod-Software 16.4 sowie tvOS 16.4 für Apple-TV-Geräte zur Verfügung. iPads können mit der neuen Architektur nicht länger als Steuerzentrale im Smart Home dienen.

Die Aktualisierungspflicht gilt auch für alle anderen Geräte, die das Smart Home weiterhin steuern sollen: iPhones und iPads müssen dann mindestens mit iOS / iPadOS 16.4 laufen, auf Macs muss macOS 13.3 Ventura installiert sein, auf Apple Watches wiederum watchOS 9.4. Das gilt ebenso für die Apple-Hardware von Dritten, die das Smart Home steuern dürfen. Apples Home-App listet vor dem Upgrade auf, welche Geräte aktualisiert werden müssen. Sollte kein Update möglich sein, weil ein älteres iPhone etwa maximal iOS 15 unterstützt, verliert das Gerät Zugriff auf das aktualisierte Smart Home.

Apple musste HomeKit-Upgrade zurückziehen

Details zu dieser "neuen grundlegenden Architektur" für HomeKit hat Apple bislang nicht veröffentlicht. Offenbar soll diese die Kommunikation im Netzwerk verbessern und Geräten etwa erlauben, ihren Status gesammelt an die Steuerzentrale weiterzugeben – statt diese umständlich einzeln an die Home-App des Nutzers zu melden.

Bei der ersten Freigabe von HomeKit 2 im Dezember kam es zu massiven Problemen mit iPhones von Partnern und Familienmitgliedern, die dadurch plötzlich den Zugriff auf das Smart Home verloren – auch wenn sie die neueste Version des Betriebssystems verwendeten. Apple empfahl hier lediglich, die eingerichteten Häuser in Apple Home auf Geräten eingeladener Nutzer zu entfernen und die Einrichtung nochmals von vorn zu beginnen. Wurde das Upgrade der HomeKit-Architektur im Dezember schon durchgeführt, steht es nun nicht mehr erneut zur Verfügung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(lbe)